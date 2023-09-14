رئيس التشيك يؤكد للمنفي وقوف بلاده مع ليبيا في محنة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس التشيك بيتر بافل، اليوم الخميس، وقوف بلاده مع ليبيا في محنة العاصفة «دانيال»، التي خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة بشرق ليبيا.

جاء ذلك في برقية تعزية أرسلها رئيس التشيك إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عبّر فيها عن حزنه العميق للخسائر التي خلفتها الفيضانات الأخيرة في درنة وشرق ليبيا.

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وقال بافل في برقيته إنه «تلقى ببالغ الحزن نبأ العاصفة المدمرة والفيضانات التي أودت بحياة الكثيرين وتسببت في آلاف الجرحى والمفقودين»، معربًا عن خالص تعازيه للرئيس وأسر ضحايا الكارثة وللشعب الليبي بأكمله، مؤكدًا أن بلاده تقف مع ليبيا في هذه المحنة.