رئاسة «النواب» تدعو إلى جلسة طارئة الخميس لمواجهة آثار «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة طارئة في مدينة بنغازي الخميس المقبل.

وستبحث الجلسة «الكارثة» التي تعرض لها عدد من المدن والمناطق المنكوبة جراء العاصفة «دانيال»، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، لمواجهة آثارها، حسب الدعوة المنشورة على صفحة الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في موقع «فيسبوك».

إعلان مناطق شرق ليبيا «منكوبة»

وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر مساء الأحد الماضي سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

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أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مناطق برقة شرق ليبيا «منكوبة»، مطالبًا «الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم الدعم للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا، والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية».