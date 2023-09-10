الليلة في «وسط الخبر»: 14 سبتمبر.. هل ستكون إحاطة باتيلي الأخيرة أم بداية التغيير؟

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، ملفات الإحاطة المنتظرة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي يوم 14 سبتمبر الجاري أمام مجلس الأمن الدولي، والتي تتزامن مع حالة انسداد سياسي تشهدها البلاد.

ورأى باتيلي في إحاطته الأخيرة، في 22 أغسطس المنقضي، أن «تشكيل حكومة موحدة.. أمر ضروري لقيادة البلاد إلى الانتخابات»، وهي المسألة التي لقيت ردود فعل مختلفة، مع غياب الآلية التنفيذية لهذه الرؤية، لذلك يشير مراقبون إلى أن المبعوث الأممي ربما يلجأ إلى اللجنة رفيعة المستوى التي أعلن عنها في إحاطته بتاريخ 27 فبراير 2023 أمام مجلس الأمن.

- شاهد في «وسط الخبر»: باتيلي والحكومة الموحدة.. مشروع حقيقي أم كسب للوقت؟

- شاهد في «هذا المساء»: بعد الإحاطة.. هل يتخلى باتيلي عن الدبيبة بحكومة جديدة؟

وبعد عدة جولات ولقاءات، لم تتوصل اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة «6‏+6» إلى صياغة اتفاق نهائي بشأن القوانين الانتخابية، وهو ما يحول دون الوفاء بالموعد المقترح من باتيلي لإجراء انتخابات بنهاية العام الجاري.

مجمل تلك التطورات تشير إلى أن إحاطة باتيلي المرتقبة إما أن تكون الأخيرة في إطار مهامه بليبيا، أو أن تكون بداية لتغيير حقيقي، من خلال الدفع بحل لاختراق الموقف المتأزم، وهو ما يناقشه البرنامج اليوم مع مجموعة من المحللين والمتابعين للشأن العام.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على «فيسبوك»