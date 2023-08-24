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شاهد في «وسط الخبر»: باتيلي والحكومة الموحدة.. مشروع حقيقي أم كسب للوقت؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 أغسطس 2023, 12:56 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: باتيلي والحكومة الموحدة.. مشروع حقيقي أم كسب للوقت؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء 23 أغسطس 2023
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ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، مسألة الحديث تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، بعد الإشارة الأممية والأميركية بدعم المقترح عبر إحاطتي المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي والمندوبة الأميركية أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء.

ورأى باتيلي، أمام مجلس الأمن، أن «تشكيل حكومة موحدة، يتفق عليها الفاعلون الرئيسيون، أمر ضروري لقيادة البلاد إلى الانتخابات». وهو ما تناغم معه الموقف الأميركي على لسان مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، التي أكدت انفتاح واشنطن على «دعم تشكيل حكومة تصريف أعمال مصغرة» تقود ليبيا إلى الانتخابات.

- موقف أميركي أممي يضع حكومة الدبيبة أمام سؤال المصير
- نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا

لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أحد المعنيين بالخروج من المشهد، بدا متجاهلاً هذا المقترح متحدثًا عن مسار الانتخابات، إذ اكتفى بالقول «فلنمض جميعًا نحو تحقيق إرادة الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية، وإعادة الأمانة للشعب عبر إنجاز الاستحقاق الانتخابي».

وبعد تزايد الحديث عن حكومة جديدة، هل يبدو المقترح واقعيًا، أم كسبا للوقت، وما السيناريوهات الممكنة، وهي التساؤلات التي ناقشها البرنامج مع كل من: الصحفية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي والناتو د. ليلى حداد، وأستاذ الإعلام والعلاقات الدولية جمال الزوي، والصحفي والأكاديمي مصطفى الفيتوري.

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