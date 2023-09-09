بينها ليبيا.. منح دراسية من جامعة قبرص للتكنولوجيا لتسع دول

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت جامعة قبرص للتكنولوجيا (تيباك) أنها خصصت عددا من المنح الدراسية بقيمة 326 ألف يورو لمواطني تسع دول، بينها ليبيا وغامبيا وغينيا وفلسطين.

وأوضحت الجامعة، في إعلانها أمس الجمعة، أن هذه المنح ستمكن المستفيدين من متابعة الدراسات العليا في برامج «تيباك» للغة الإنجليزية، على أن تبدأ الدراسات في العام الدراسي 2023-2024.

جرى تخصيص هذه المنح بموجب مذكرة تعاون موقعة، في وقت سابق من العام، بين «تيباك» ووزارة الخارجية القبرصية، حددت مبادرات مختلفة، بما في ذلك تقديم منح دراسية، تبلغ قيمتها 326 ألف يورو، لعامي 2023-2024 إلى مواطني ليبيا وعدد من الدول.

ويأتي ذلك في إطار مساعي الجامعة القبرصية لتحسين وصولها العالمي، وتعزيز التعاون الدولي مع الجامعات في الدول الأخرى، كما نقل موقع «قبرص ميل».

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«تيباك» تقدم برنامجين للدراسات العليا

تقدم «تيباك» برنامجين للدراسات العليا باللغة الإنجليزية: البرنامج المشترك بين الجامعات، الذي يقدمه عن بُعد قسم الوسائط المتعددة والفنون التصويرية بالتعاون مع جامعة تالين في إستونيا، وماجستير في العلوم العامة، وبرنامج الصحة، الذي يجرى تقديمه في المعهد القبرصي الدولي للصحة البيئية والعامة داخل كلية العلوم الصحية.

ويمكن للمستفيدين من منحة برنامج الماجستير في الصحة العامة الاستفادة من تغطية الرسوم الدراسية كاملة، وراتب شهري قدره 860 يورو على مدى 18 شهرا.

من ناحية أخرى، ستجرى تغطية الرسوم الدراسية الخاصة بالطلاب الذين يتابعون برنامج الماجستير في التصميم التفاعلي بالكامل من خلال المنحة الدراسية.

استضافت وزارة الخارجية القبرصية، مارس الماضي، حدثا لتقديم وشرح برامج الماجستير والمنح الدراسية المقدمة من «تيباك»، بحضور ممثلين عن سفارة ليبيا وسفارات وقنصليات الدول المعنية بالقرار.

وقال مسؤول الاتصال والترويج في «تيباك»، مارينوس فوكيس، وقتها، إن تلك المنح تمنح الطلاب من ليبيا وغيرها من الدول الفرصة للدراسة في مؤسسة مبتكرة وعالية الجودة في قبرص.