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اختتام دورة الضبط القضائي لمدراء ومهندسي مصلحة الطرق في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 11:14 مساء
اختتام دورة الضبط القضائي لمدراء ومهندسي مصلحة الطرق في تاجوراء
جانب من اختتام دورة الضبط القضائي لمدراء بمصلحة التخطيط، معهد التخطيط في تاجوراء. (وزارة التخطيط في حكومة الدبيبة)
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أعلنت وزارة التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الجمعة، اختتام دورة مهارات مأمور الضبط القضائي لتأهيل عدد من عناصر وزارة المواصلات (25 متدربًا) على مراقبة الطرق والجسور، وذلك في معهد التخطيط بتاجوراء.

ركزت الدورة على حماية ومراقبة الطرق والجسور بالتعاون مع معهد التخطيط بوزارة التخطيط واستمرت 5 أيام بمقر معهد التخطيط ببلدية تاجوراء. والمتدربون كانوا من مدراء الفروع ومهندسي فروع مصلحة الطرق.

مسؤولون في التخطيط والطرق يحضرون ختام الدورة التدريبية
حضر اختتام الدورة، الخميس، كل من: رئيس مصلحة الطرق والجسور الحسين إبراهيم سويدان، ومدير عام معهد التخطيط الطاهر أبو الحسن، ورئيس الجمعية الليبية للسلامة المرورية أحمد القاضي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية، ومدير إدارة حماية الطرق بالمصلحة.

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دورات لموظفي مصلحة الطرق على الضبط القضائي في المنطقة الشرقية
من جانبه، شدد سويدان على أهمية التدريب وما يعكسه من تنمية وتطوير وتوسيع آفاق ومدارك الموظف، مشيرًا إلى ضرورة متابعة التحديثات من البرامج التشغيلية والأجهزة في هذا المجال لمواكبة كل ما هو جديد مما ينعكس إيجابًا على أدائه الوظيفي.

وأوضحت الوزارة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد دورات متشابهة لفروع المصلحة بالمنطقة الشرقية.

جانب من اختتام دورة الضبط القضائي لمدراء بمصلحة التخطيط، معهد التخطيط في تاجوراء. (وزارة التخطيط في حكومة الدبيبة)
جانب من اختتام دورة الضبط القضائي لمدراء بمصلحة التخطيط، معهد التخطيط في تاجوراء. (وزارة التخطيط في حكومة الدبيبة)
جانب من اختتام دورة الضبط القضائي لمدراء بمصلحة التخطيط، معهد التخطيط في تاجوراء. (وزارة التخطيط في حكومة الدبيبة)
جانب من اختتام دورة الضبط القضائي لمدراء بمصلحة التخطيط، معهد التخطيط في تاجوراء. (وزارة التخطيط في حكومة الدبيبة)
جانب من اختتام دورة الضبط القضائي لمدراء بمصلحة التخطيط، معهد التخطيط في تاجوراء. (وزارة التخطيط في حكومة الدبيبة)
جانب من اختتام دورة الضبط القضائي لمدراء بمصلحة التخطيط، معهد التخطيط في تاجوراء. (وزارة التخطيط في حكومة الدبيبة)
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