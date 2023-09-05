اللافي يتابع سير العمل بمشاريع الطريق الساحلي والطرق الفرعية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ظهر اليوم الثلاثاء، مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، سامي نصر العبش، وذلك لمتابعة سير العمل بمشاريع الطريق الساحلي والطرق الفرعية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات استعرض أمام اللافي، أعمال التشييد والبناء، ومشاريع تطوير الطرق التي يقوم الجهاز بتنفيذها، والإشراف عليها في مختلف أنحاء البلاد.

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وأضاف أن اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، جرى خلاله، «متابعة سير العمل في الطريق الساحلي، والبدء في تنفيذ أعمال الصيانة، والرصف من جنزور إلى رأس جدير، بالإضافة إلى بعض مشاريع الطرق الفرعية الحيوية الأخرى بالمنطقة».