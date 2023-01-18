اجتماع موسع في مديرية أمن الجفارة بشأن مأموري الضبط القضائي

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت مديرية أمن الجفارة مواضيع وقضايا متعلقة بعمل مأموري الضبط القضائي خلال عمليات الضبط والإحضار للمطلوبين لدى النيابات العامة.

جاء ذلك في اجتماع موسع صباح اليوم الأربعاء لمدير الأمن العميد عبدالناصر الطيف مع رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات وعدد من ضباط المديرية، بحضور محامي عام جنوب طرابلس، وأعضاء بالنيابة العامة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وتناول الاجتماع الجولة التفتيشية الأخيرة للطيف على عدد من الأقسام والمراكز والبوابات والتمركزات الأمنية بمنطقة الجفارة، وتكليف فرق تفتيش ووحدة الانضباط لمتابعة سير العمل على مدار 24 ساعة.

نقاط متعلقة بعمل مأموري الضبط القضائي

وأثنى المحامي العام على مجهودات المديرية وفروع الأجهزة والإدارات الأمنية العاملة داخل الجفارة، منبهًا على عدد من النقاط المتعلقة بعمل مأموري الضبط القضائي.

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وفي ختام الاجتماع، كرمت المديرية المحامي العام نظير جهوده في متابعة القضايا التي تمس أمن المنطقة، وذلك لإحقاق العدالة وفرض القانون.

اجتماع مديرية أمن الجفارة لبحث عدة ملفات منها عمل مأموري الضبط القضائي.

اجتماع مديرية أمن الجفارة لبحث عدة ملفات منها عمل مأموري الضبط القضائي.

تكريم محامي عام جنوب طرابلس.