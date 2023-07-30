21 مفتش جودة يؤدون القسم القانوني لنيل صفة مأمور الضبط القضائي

القاهرة - بوابة الوسط

أدى 21 مفتش جودة تابعون لمركز «ضمان الجودة والمعايرة المهنية» التابع لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، القسم القانوني أمام وكيل الوزارة عبدالناصر موسى العقيلي لنيل صفة مأمور الضبط القضائي.

ويأتي منح صفة مفتش الجودة «بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (323) لسنة 2023، وعلى تعليمات وزير العمل والتأهيل علي العابد، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأشاد وكيل الوزارة خلال مراسم أداء القسم القانوني بالجهود المبذولة من وزير العمل في سبيل رفع كفاءة مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية، ومساعيه في إصدار قرار منح صفة مأمور الضبط القضائي لمفتشي الجودة بالمركز.

مراسم أداء القسم القانوني لمفتشي الجودة. الأحد 30 يوليو 2023. (وزارة العمل والتأهيل)

مراسم أداء القسم القانوني لمفتشي الجودة. الأحد 30 يوليو 2023. (وزارة العمل والتأهيل)

مراسم أداء القسم القانوني لمفتشي الجودة. الأحد 30 يوليو 2023. (وزارة العمل والتأهيل)

مراسم أداء القسم القانوني لمفتشي الجودة. الأحد 30 يوليو 2023. (وزارة العمل والتأهيل)