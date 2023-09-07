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وزارة الصحة تنظم ملتقى ليبيا الدولي للمختبرات أكتوبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 11:39 مساء
وزارة الصحة تنظم ملتقى ليبيا الدولي للمختبرات أكتوبر المقبل
شعار وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، عن تنظيم تنظيم ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للمختبرات تحت شعار «توحيد السياسات لضبط معايير المختبرات» خلال الفترة من 9-11 أكتوبر المقبل.

وفتحت الوزارة، بحسب منشور على صفحتها على فيسبوك، باب المشاركة أمام الجهات الراغبة في الحدث الذي يعدّ الأكبر فى مجال المختبرات على مستوى ليبيا، من خلال التواصل مع مكتب المنسق العام للمعارض والمؤتمرات المحلية والدولية بوزارة الصحة.

- المختبرات الطبية الخاصة تزيد 147% إلى 411 مختبرا خلال 11 عاما

وأظهرت دراسة، صدرت في سبتمبر 2019، ارتفاع أعداد المختبرات الطبية الخاصة العاملة في ليبيا بنسبة 147% خلال 11 عامًا، لتصل إلى 411 مختبرا عام 2018، مقابل 166 مختبرا في العام 2007.

وأشارت نتائج الدراسة التي أجراها مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة الصحة للقطاع الصحي الخاص في ليبيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، إلى أن هذه المختبرات الطبية الخاصة توزعت إلى 330 مختبرًا مسجلاً كنشاط فردي بنسبة 80%، و79 مختبرًا مسجلاً كشركة بنسبة 20%، واثنين منها غير مبينين.

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