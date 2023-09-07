الكبير يستعرض مع سفير فرنسا جهود «المركزي» في الإفصاح والشفافية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج جهود المصرف في الإفصاح والشفافية من خلال إصداره البيان الشهري الخاص بالإيراد والإنفاق.

وأشاد مهراج بجهود توحيد المصرف، «التي تعد خطوة مهمة لتفعيل عجلة الاقتصاد»، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

توحيد المصرف المركزي وردود فعل واسعة

وفي 20 أغسطس الماضي، جرى إعلان «عودة المصرف المركزي كمؤسسة سيادية موحدة» في اجتماع عقده محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل مع مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف في طرابلس وبنغازي، وهو القرار الذي لقي ردود فعل محلية وعربية ودولية واسعة.

- فرنسا ترحب بإعادة توحيد «المركزي».. وتدعو إلى التوزيع العادل للموارد

ورحبت فرنسا بالإعلان باعتباره نقطة الانطلاق لإعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية كافة في البلاد، مشيرة إلى أن التوزيع العادل والنزيه والشفاف للموارد لصالح جميع المواطنين الليبيين هو شرط أساسي لبناء السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا، وذلك حسب بيان سفارتها لدى ليبيا في حينه.

لقاء الكبير وسفير فرنسا في مقر مصرف ليبيا المركزي، 7 سبتمبر 2023، (صفحة المصرف على فيسبوك)