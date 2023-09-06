القطراني يبحث مع سفير قطر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد السفير القطري لدى ليبيا، خالد الدوسري، خلال لقاء جمعه بنائب رئيس مجلس الوزراء في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» حسين القطراني، اليوم، «إشادة قطر بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة في المحافل الإقليمية والدولية، لتحقيق استقرار ليبيا وسلامة أراضيها».

وأفاد بيان، نشرته منصة «حكومتنا»، بأن القطراني والدوسري التقيا، اليوم، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية، وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين.

ووفق البيان، أثني نائب رئيس مجلس الوزراء في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» على «دعم دولة قطر المسار الديمقراطي في ليبيا». بينما أشاد الدوسري بـ«الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية، لتحقيق استقرار ليبيا ووحدة أراضيها».

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