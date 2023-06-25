سفير قطر يشيد بجهود المفوضية لتوفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، بالجهود التي تبذلها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبالقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم، بحسب ما أعلنته المفوضية عبر صفحتها «فيسبوك».

جاءت إشادة السفير القطري خلال لقائه والوفد المرافق له مع رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، الذي عُقِد اليوم الأحد، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وذلك بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

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وقالت المفوضية إن السايح استعرض مع السفير القطري جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي وأهمية دعم الدول العربية والإقليمية للانتخابات المرتقبة، لما تعكسه على سلم واستقرار المنطقة العربية، كما ناقش سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقًا للمعايير الدولية.

وأضافت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري أكد من جهته للسايح دعم حكومته للمسار الديمقراطي في ليبيا.

لقاء السايح مع سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، الأحد 25 يونيو 2023. (مفوضية الانتخابات)