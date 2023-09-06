الليلة في «وسط الخبر»: عائلات القادة.. قيادات رديفة أم أدوات للسيطرة؟

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، ملف عائلات القادة الذين يبرز حضورهم في شرق ليبيا وغربها، ويطرح تساؤلاً بشأن طبيعة دورهم في المشهد السياسي والأمني بالبلاد، وهل باتوا «قيادات رديفة أم أدوات للسيطرة؟».

ومع تأزم العملية السياسية، يبرز اسما صدام خليفة حفتر في الشرق وإبراهيم الدبيبة في الغرب، حيث يمارسان أدوارا تبدو في بعض الأحيان غير رسمية، بينما يعتبر متابعون للشأن العام مهامهما فارقة ميدانيا، لتثبيت كل طرف المشهد.

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وفي يوليو الماضي، زعمت مجلة «جون أفريك» الفرنسية أن صدام، أصغر أبناء قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، يُنظر إليه على أنه «خليفة محتمل لوالده»، حيث تحدثت المجلة عن ظهوره في وسائل الإعلام الدولية على أنه «خليفة والده» لرئاسة قوات القيادة العامة «مثل الرئيس الراحل معمر القذافي الذي كان يجهز نجله سيف الإسلام لمواصلة الحكم».

أمّا إبراهيم الدبيبة، ابن عم رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ارتبط اسمه بتحركات واجتماعات في غرب ليبيا ذات صلة بتشكيل تحالفات داعمة حكومة الدبيبة.

يناقش البرنامج هذا الملف مع مجموعة من المحللين والمتابعين للشأن العام، لمعرفة طبيعة أدوار شخصيات يمكن وصفها بـ«الرديفة» في المشهد السياسي.

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