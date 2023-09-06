تساؤلات في البرلمان البريطاني عن أنشطة صدام حفتر وعلاقته بـ«فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أثار النائب عن حزب المحافظين البريطاني دانييل كاوتشينسكي تساؤلات بشأن أنشطة صدام نجل قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، مطالبا بالكشف عن علاقته بمجموعة «فاغنر» الروسية.

وتحدث النائب في تساؤل وجهه إلى وزير الخارجية البريطاني، عن تحويل صدام دفعات مالية إلى المجموعة الروسية، متسائلا عن الخطوات التي تنوي الخارجية اتخاذها لمنعه من تحويل مزيد من الأموال، حسب الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني.

تساؤل حول دوره في ملف الهجرة ودعم «حميدتي»

كما تساءل عن خطط الخارجية البريطانية للمساعدة في منع صدام حفتر من «تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من شرق ليبيا»، وكذلك مراقبة «أنشطة إرسال الأسلحة والوقود إلى المجموعات المسلحة الموالية لقوات الدعم السريع في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)».

وفي حين أعرب النائب عن حزب المحافظين، وكيل وزارة الخارجية في البرلمان، ديفيد روتلي، عن التزام بريطانيا بدعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون وتتوسط بها الأمم المتحدة لضمان السلام والاستقرار في ليبيا.



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وأضاف أن هذا الالتزام يشمل دعم الطرق الأمثل لمعالجة التحديات القائمة، مثل انتهاكات حقوق الإنسان وأنشطة الهجرة غير الشرعية.



النائب البريطاني يستبعد وضع صدام على قوائم العقوبات

لكن استبعد النائب روتلي تصنيف صدام حفتر في المستقبل القريب على قوائم العقوبات، موضحا: «نحن نبقي العقوبات قيد المراجعة، ولا نتوقع عقوبات جديدة في المستقبل لأن ذلك يقلل من تأثيرها».

وكرر النائب البريطاني التأكيد على موقف لندن من دعم قرارات مجلس الأمن المتعلقة بفرض حظر السلاح على ليبيا، مجددا المطالب بانسحاب كافة القوات الأجنبية من البلاد، وعلى رأسها مجموعة «فاغنر» الروسية.

وقال: «نطالب باستمرار بالالتزام الكامل بحظر السلاح المفروض من قبل الأمم المتحدة على ليبيا، وندعو إلى الالتزام التام بهدنة وقف إطلاق النار الموقعة بالعام 2020، كما هو مبين في قرار مجلس الأمن رقم 2570، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وعلى رأسها مجموعة فاغنر».