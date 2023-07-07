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«جون أفريك»: صدام حفتر لا يخفي رغبته في الترشح للرئاسة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 07 يوليو 2023, 02:09 مساء
«جون أفريك»: صدام حفتر لا يخفي رغبته في الترشح للرئاسة
صدام حفتر. (أرشيفية: الإنترنت)
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زعمت مجلة «جون أفريك» الفرنسية أن أصغر أبناء قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، يُنظر إليه الآن على أنه «خليفة محتمل لوالده»، لافتة إلى أنه «لا يخفي رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة»، حسب تعبيرها.

ولخصت المجلة الفرنسية سيرة ومسار تكوين صدام حفتر، النجل الأصغر لقائد القيادة العامة ضمن الأبناء الستة، في عشرة أشياء، ابتداء من نشأته في بنغازي مع والدته العام 1991، حيث أوضحت أنه «لا يُعرف سوى القليل عن شبابه، باستثناء أنه ليست لديه شهادة الثانوية العامة».

وتحدثت المجلة الفرنسية عن ظهوره في وسائل الإعلام الدولية على أنه «خليفة والده» لرئاسة قوات القيادة العامة «مثل الرئيس الراحل معمر القذافي الذي كان يجهز نجله سيف الإسلام، لمواصلة الحكم»، لافتة إلى أن الجزء الكبير من قوة صدام مصدرها «اللواء طارق بن زياد»، أحد أهم وأقوى مكونات قوات القيادة العامة.

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اتهامات بحق صدام حفتر
ساقت «جون أفريك» اتهامات ضد صدام بتورطه في تهريب الوقود والذهب والخردة، إلى جانب الاتجار في المخدرات والبشر، لتحقيق الأرباح بغرض استخدامها ورقة للضغط على أوروبا.

كما نبهت إلى إسهام صدام حفتر في «إحداث تقارب بين والده ومنافسه في العاصمة طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة عبر التوصل إلى عدة توافقات»، حسب قولها. ولفتت المجلة الفرنسية في هذا السياق إلى علاقات أبوظبي الطيبة مع الدبيبة، وهي ليست منفصلة عن الخطوات التي اتخذها صدام للتقريب بين السلطتين المتنافستين.

وعادت المجلة إلى ما كشفته جريدة «هاآرتس» الإسرائيلية، في نوفمبر 2021، أن «صدام نقل إلى الأجهزة الإسرائيلية رسالة يقترح فيها تطبيع العلاقات مقابل دعم عسكري»، وفق زعمها.

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