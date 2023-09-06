بلدية زوارة قبل فصل الشتاء: حجم مشكلة صرف مياه الأمطار «كبير جدًا»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت بلدية زوارة إن حجم المشكلة في ملف صرف مياه الأمطار «كبير جدًا»، مشيرة إلى أن «المسؤولية جماعية للمواطنين والجهات المسؤولة، ويتحتم علينا العمل سويًا من أجل الحفاظ على هذه الشبكة».

وذكرت البلدية، في بيان اليوم الأربعاء، أن «أهم المعوقات هي سرقة أغطية غرف التفتيش والتي تعد مشكلة كبيرة تستهلك وقتًا وموارد من البلدية، كما أن رمي القمامة داخل غرف التفتيش وفي الشوارع العامة يؤدي إلى إغلاق هذه الشبكة».

نظام فعال ومستدام لصرف مياه الأمطار في زوارة

وذكر البيان أن «البلدية تنفذ نظامًا فعالًا ومستدامًا لصرف مياه الأمطار، وصيانة النظام الموجود حاليًا والذي وجدت فيه عدة مشكلات، وذلك بالتنسيق مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومكتب الساحل الغربي لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والمهندسين والفنيين».

بدء العمل لحل مختنق مياه الأمطار بالطريق الساحلي عند منطقة الماية

الأمطار تغرق شوارع زليتن (صور)

ونوهت بـ«عدة مشاكل جسيمة من أبرزها، التحطم الكبير في أنابيب الشبكة الرئيسية المؤدية لتصريف مياه الأمطار، والانسداد التام للأنبوب الرئيسي الخاص للتصريف مياه الأمطار في البحر»، وأشارت إلى «اكتشاف وجود تهالك كبير في الشبكة وأنها لا تزال مليئة بمياه الأمطار من الفترات الماضية».

من أعمال إصلاح صرف الأمطار في بلدية زوارة، 6 سبتمبر 2023. (بلدية زوارة)

من أعمال إصلاح صرف الأمطار في بلدية زوارة، 6 سبتمبر 2023. (بلدية زوارة)

من أعمال إصلاح صرف الأمطار في بلدية زوارة، 6 سبتمبر 2023. (بلدية زوارة)