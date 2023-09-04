بدء العمل لحل مختنق مياه الأمطار بالطريق الساحلي عند منطقة الماية

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، اليوم الإثنين، أنها بدأت العمل لحل مختنق مياه الأمطار بالطريق الساحلي عند منطقة الماية غرب طرابلس، والذي يجري تنفيذه من قبل مكتب مرفق الصرف الصحي وقسم النقل والصيانة بمكتب الخدمات ومكتب خدمات الجفارة بإدارة التشغيل والصيانة بمنطقة طرابلس التابعين للشركة.

وقال مدير مكتب الإعلام والتوعية الناطق باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم في تصريح صحفي: إن الشركة بدأت صباح أمس الأحد في أعمال الحفر الخاصة بإنشاء خزان أرضي بسعة 500 متر مكعب، وتركيب منظومة تصريف مياه الأمطار بالطريق العام في الاتجاهين بقطر 400 ملم، وكذلك أعمال الحفر الخاصة بإنشاء خط الطرد الخاص بتصريف مياه الأمطار قطر 400ملم بمسافة 1500 متر.

- بالصور.. استمرار صيانة منظومة تصريف مياه الأمطار

وتوقع كريم أن يجرى إنجاز هذا المشروع في غضون شهرين، مشيرًا إلى أن هذه العملية تأتي ضمن المشروع الوطني للمياه والصرف الصحي الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لحل بعض المختنقات في المناطق والطرقات العامة، وذلك لحين استكمال البنية التحتية من قبل جهات الاختصاص.

أعمال معالجة مختنق مياه الأمطار بالطريق الساحلي عند منطقة الماية. (شركة المياه والصرف الصحي)

أعمال معالجة مختنق مياه الأمطار بالطريق الساحلي عند منطقة الماية. (شركة المياه والصرف الصحي)

أعمال معالجة مختنق مياه الأمطار بالطريق الساحلي عند منطقة الماية. (شركة المياه والصرف الصحي)

أعمال معالجة مختنق مياه الأمطار بالطريق الساحلي عند منطقة الماية. (شركة المياه والصرف الصحي)

أعمال معالجة مختنق مياه الأمطار بالطريق الساحلي عند منطقة الماية. (شركة المياه والصرف الصحي)

أعمال معالجة مختنق مياه الأمطار بالطريق الساحلي عند منطقة الماية. (شركة المياه والصرف الصحي)