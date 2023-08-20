بالصور.. استمرار صيانة منظومة تصريف مياه الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال حملة تنظيف وتهيئة منظومة تصريف مياه الأمطار، استعدادًا لاستقبال موسم الأمطار، التي تنفذها الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في شهر أغسطس من كل عام.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن هذه الحملة تجرى بالتعاون مع مكاتب شؤون المرور بمديريات الأمن بالمناطق، ومكونات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ومكونات الأجهزة الأمنية بالدولة الليبية.

أعمال صيانة منظومة تصريف مياه الأمطار

وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، نشرت الصفحة الرسمية للشركة صورًا لأعمال الحملة في عدد من مدن غرب ليبيا.

فقد بدأت أعمال تنظيف شبكة مياه الأمطار داخل مدينة صبراتة، وكذلك شملت أعمال الصيانة شبكة مياه الأمطار بالقرب من الإشارة الضوئية العجيلات، وفي شارع عمر المختار الإشارة الضوئية إلى جزيرة الريحانة وصولًا إلى شارع صلاح الدين الأيوبي بمدينة الزاوية.

وفي غريان بدأت أعمال تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار في شارع الثورة، وتهيئة غرف تصريف مياه الأمطار بمركز رقدالين.

من عمليات إصلاح منظومة مياه الأمطار رقدالين. (الشركة العامة لخدمات المياه والصرف الصحي)

من عمليات إصلاح منظومة مياه الأمطار رقدالين. (الشركة العامة لخدمات المياه والصرف الصحي)

من عمليات إصلاح منظومة مياه الأمطار رقدالين. (الشركة العامة لخدمات المياه والصرف الصحي)