مصرف الدم المركزي في سبها يدشن منظومة إلكترونية للمتبرعين

القاهرة - بوابة الوسط

دشن مصرف الدم المركزي فرع سبها أول منظومة إلكترونية للمتربعين، وذلك في إطار دعم تكامل المعلومات والبيانات.

وتخدم المنظومة سهولة توثيق وحفظ بيانات المرضى، وتتيح توفيرها واسترجاعها في أي لحظة، كذلك سهولة وسرعة الوصول إليها، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وتسهل المنظومة من عمل المصرف وتنظمه عبر أرشفة المعلومات وحفظها، ويمكن من خلالها تقديم إحصاءات دقيقة حول المتبرعين والراغبين في التبرع ومخزون الدم، كما تسمح بالتعامل عن بعد مع المتبرعين.