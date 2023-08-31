انطلاق المرحلة الثانية لمشروع «من دمي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات نقل الدم انطلاق المرحلة الثانية لمشروع «من دمي»، الساعي إلى النهوض بالقدرات المحلية المتخصصة في مجال طب نقل الدم.

ونظمت الهيئة أمس الأربعاء ورشة عمل في طرابلس لمناقشة الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية للتبرع بالدم، بحضور عدد من المسؤولين، وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وشارك في الورشة أيضا مديرو مصارف الدم ببلديات سبها وصبراتة والزاوية وطرابلس واختصاصيين في هذا المجال، وقدمت مقترحات وتوصيات في نهاية الورشة.

فريق «من دمي»

وقالت البعثة الأوروبية، في بيان حول الحدث، إن فريق «من دمي» يعمل منذ العام 2019 على تقوية أنظمة وخدمات نقل الدم والتبرع به في مختلف أنحاء ليبيا.

وأضافت أن جهود هذا الفريق توِّجت العام الماضي بإنشاء الهيئة الوطنية لخدمات نقل الدم لتكون الأولى من نوعها في ليبيا، لافتة إلى أن المشروع «ممول من الاتحاد الأوروبي، وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا بالتعاون مع وزارة الصحة».