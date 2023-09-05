معظمها لـ«الكهرباء».. مليار و120 مليون قدم استهلاك ليبيا للغاز خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليارًا و120 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 897 مليون قدم مخصصة للشركة العامة للكهرباء.

وأوضحت المؤسسة، في بيان إحصائي مصور «إنفوغراف»، عبر صفحتها على «فيسبوك» التوزيع الكمي للاستهلاك، لافتة إلى أن الشركة العامة للكهرباء تستهلك نحو 897 مليون قدم مكعب.

وحسب البيان، تأتي المؤسسة الوطنية للنفط في المرتبة الثانية للاستهلاك اليومي بواقع 103 ملايين قدم، ثم مجمع الحديد والصلب ومصانع أخرى بواقع 92 مليون متر مكعب، فيما تستهلك مصانع الأسمنت 28 مليون قدم مكعب.

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ليبيا الثامنة عربيًا في إنتاج الغاز.. و«الانقسامات» تحد من رفعه

وأفاد بيان إحصائي، نشرته شركة «بي بي» البريطانية بأن ليبيا حافظت على مرتبة متواضعة ضمن الدول العشر العربية الأكثر إنتاجًا للغاز الطبيعي، مفوتة الاستفادة من ارتفاع أسعاره لمستويات تاريخية، لتأتي في المرتبة الثامنة عربيًا في إنتاج الغاز الطبيعي جراء «الانقسامات» التي تحد من رفع معدلات الإنتاج.

وكشفت الإحصائية الصادرة عن «بي بي» في يونيو الماضي ضمن المراجعة السنوية للشركة البريطانية أسماء 10 دول تُعد أكبر الدول العربية المنتجة للغاز الطبيعي خلال 2021.

وجاءت ليبيا خلالها في المرتبة الثامنة مع «الانقسامات السياسية» التي تعانيها البلاد منذ سنوات التي أخرت رفع إنتاجها. وتبين الإحصائية أن الإنتاج الليبي من الغاز الطبيعي ارتفع خلال العام الماضي إلى 12.4 مليار متر مكعب سنويًا، مقابل 12.1 مليار متر مكعب في 2020. في حين يعاني قطاعا النفط والغاز تذبذبًا بسبب «الوضع السياسي الهش والانقسامات» ما يحد من إمكانات نموهما.

بيان إحصائي مصور «إنفوغراف» نشرته المؤسسة الوطنية للنفط 5 سبتمبر2023 (اصفحة المؤسسة الرسمية عبر فيسبوك)