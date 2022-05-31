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رئيس «إيني» السابق: المجال متاح لزيادة إنتاج ليبيا من الغاز

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 08:51 صباحا
رئيس «إيني» السابق: المجال متاح لزيادة إنتاج ليبيا من الغاز
معمل الغاز في حقل أبو الطفل، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة «إيني» الايطالية، باولو سكاروني، إن المجال متاح لزيادة إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي.

وأضاف سكاروني أن وقف إمدادات الغاز الروسي بحلول العام 2024 يتطلب تعاونا مع أفريقيا، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة الإيطالية خطوات لاستيراد الغاز المستخرج من موزمبيق والكونغو والجزائر، حسب تصريح إلى وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أمس الإثنين.

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وحول حقيقة أن بعض هذه البلدان ليست «ديمقراطية»، عقب سكاروني: «النقطة المهمة هي ما إذا كانت موثوقة.. للأسف لا يوجد نفط أو غاز في سويسرا، وإن سلكنا من منظور التجارة مع الدول الديمقراطية فقط، فسيتوجب علينا قطع الواردات من الصين أيضا».

وكرر: «يجب أن نتعاون مع البلدان التي تمتلك النفط والغاز، حتى على ضوء العلم بأنها يمكن أن تصبح مشكلة»، متابعا أن «أفضل طريقة لتأمين الإمدادات على المدى القصير والمتوسط ​​هو الاعتماد على موردين عديدين، على أمل ألا يصبحوا غير موثوق بهم جميعا».

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