صنع الله: بإمكان ليبيا تقديم إمدادات آمنة من الغاز والنفط لأوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن ليبيا لديها «إمكانات مثيرة» لتطوير الموارد الهيدروكربونية ومن ثم تزويد أوروبا بالنفط والغاز الطبيعي عبر البحر من خلال خطوط الأنابيب باستخدام البنية التحتية الموجودة بالفعل.

وأكد صنع الله في كلمته خلال منتدى «نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية لموسم جيوسياسي واقتصادي واجتماعي ثقافي جديد في حوض المتوسط»، أمس الجمعة، قدرة بلاده على تقديم «إمدادات آمنة من النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا تكمل أو تحل محل بعض الإمدادات الحالية».

وافتتح المنتدى رئيس إيطاليا بمدينة سورينتو الإيطالية، وحضره من إيطاليا رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وعديد المؤسسات والمعاهد والشخصيات الأوروبية والعالمية، وامتدى على مدار يومي 13 و14 مايو الجاري.

صنع الله يرد على مخاوف الاستثمار في ليبيا

ورد رئيس مؤسسة النفط على المخاوف بشأن الاستثمار في ليبيا قائلا: «أدرك أن عديد المراقبين يعتقدون أن ليبيا لا تزال منطقة شديدة الخطورة لمستثمري النفط؛ ولكن الأمر ليس كذلك بالضبط، فعلى مدار العامين الماضيين، استثمرت شركات النفط الدولية مثل إيني الإيطالية، وتوتال إنرجي الفرنسية، وريبسول وكونوكو فيليبس وإكوينور وOMV وغيرها، وساهمت بأكثر من مليار دولار سنويا لاستغلال موارد ليبيا».

وأضاف: «تستأنف شركات أخرى، مثل بي بي، وسوناطرك، وغيرها، أنشطة التنقيب والتقييم في ليبيا. يسعدني أن أقول إن الشركات الأخرى تبدي اهتمامًا للمستقبل القريب أيضًا» .

وأشار صنع الله إلى مراجعة خطط لتطوير نفطي مشترك مع شركات «توتال إنرجي» و«كونوكو فيليبس» و«هيس»، بميزانية تقدر بنحو 3.5 مليارات دولار، إضافة إلى مشروعات أخرى جاهزة لتطوير الغاز مثل «NC-7 و NC-210 / Atshan»، في حوض غدامس، برأس مال يقدر بأكثر من 4 مليارات دولار لتزويد السوق المحلية والدولية بالغاز على مدى 3 إلى 5 سنوات مقبلة.

صنع الله: ليبيا هي المكان المناسب للاستثمار في الغاز

وردا على العقبات أمام شروط الامتياز في ليبيا، قال صنع الله إن الحكومة ومؤسسة النفط اتخذتا الخطوة الأولى لتسريع وتيرة الأنشطة في البلاد وتحديد أفضل الشروط التعاقدية العادلة لشركائنا في المستقبل.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط أن ليبيا «هي المكان المناسب للاستثمار في الغاز الطبيعي»؛ بسبب الأزمة الحالية في أوروبا، لافتًا إلى أن بلاده تمتاز بترواتها الهائله، معتبرًا أنها منتجا رئيسيا للنفط في أفريقيا.

صنع الله يتحدث خلال منتدى في إيطاليا، 13 مايو 2022. (مؤسسة النفط)

صنع الله يتحدث خلال منتدى في إيطاليا، 13 مايو 2022. (مؤسسة النفط)

صنع الله يتحدث خلال منتدى في إيطاليا، 13 مايو 2022. (مؤسسة النفط)

صنع الله يتحدث خلال منتدى في إيطاليا، 13 مايو 2022. (مؤسسة النفط)