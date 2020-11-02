تشغيل معمل تسييل الغاز بحقل أبوالطفل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 11:45 مساء
حقل أبو الطفل. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم الاثنين، البدء فعليا فى تشغيل معمل تسييل الغاز واستخلاص المكثفات بحقل أبوالطفل.

وأشارت الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الاثنين إلى «استئناف عمليات ضخ الغاز لحقل الانتصار بشكل تدريجي». ويأتي هذا بعد سلسلة من أعمال الصيانة والاختبارات لضمان الجاهزية والسيطرة على تسرب الغاز بفاصل المرحلة الأولى بنجاح، حسب الشركة.

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وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز الانتهاء من أعمال الصيانة لنقاط تسرب الغاز المكتشفة في الفاصل المبدئي الوحدة 301، في الحقل.

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