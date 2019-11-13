إعادة تشغيل معمل تسيل الغاز الطبيعي بحقل أبو الطفل

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز عن الانتهاء من أعمال الصيانة لنقاط تسرب الغاز المكتشفة في الفاصل المبدئي الوحدة 301، في حقل الطفل.

ووفق بيان للشركة اليوم، فإن أعمال الصيانة التي استمرت خمسة أيام، شملت أيضا المبادل الحراري الثالث ‏لقاطرة التبريد الوحدة 305، والتي أدت لضرورة توقيف تشغيل المصنع لدواعي السلامة.

قسم السلامة بحقل أبوالطفل يوفر معدات إطفاء لمكتب الدفاع المدني في أوجلة

فيما يجرى العمل على تجهيز المصنع والبدء في إعادة التشغيل بدءاً من غد الخميس، إذ سيستأنف ضخ الغاز الجاف إلى حقل الانتصار وكذلك المكثفات إلى ميناء الزوتينة.