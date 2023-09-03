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وزارة الصحة تعلن إجمالي حالات التسمم الغذائي في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 09:44 مساء
وزارة الصحة تعلن إجمالي حالات التسمم الغذائي في الخمس
جانب من زيارة وفد من وزارة الصحة إلى مستشفى الخمس التعليمي، الأحد 3 سبتمبر 2023 (وزارة الصحة)
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، استقبال مستشفى الخمس التعليمي 112 حالة تسمم غذائي على مدى يومين، بعد تناول وجبات بإحدى صالات الأفراح مساء الخميس الماضي.

وأضافت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنها قامت بتفعيل فرق الإسعاف والطوارئ والاستجابة السريعة والبدء بالاستقصاء الوبائي عقب تلقي غرفة الطوارئ المركزية بلاغًا من مستشفى الخمس التعليمي مساء الخميس المتعلق بتسجيل حالات تسمم غذائي بعد تناول وجبات بإحدى صالات الأفراح.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي وصلت مستشفى الخمس على مدى يومين، بلغ 112 حالة، من بينهم 59 حالة دخلت أقسام الإيواء، من بينهم 17 طفلًا.

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وزارة الصحة: جمع عينات سريرية لتحديد سبب التسمم
وأضافت أن فرق جهاز الإسعاف والطوارئ قامت بتوزيع حالات الإيواء على المستشفيات، بواقع 27 حالة بمستشفى الخمس التعليمي، وحالتين بمركز زليتن الطبي، و8 حالات بمستشفى سوق الخميس العام، و15 حالة بمستشفى طرابلس المركزي، و7 حالات بمستشفى طرابلس الجامعي.

وأكدت جمع عينات سريرية من الحالات المصابة بالتسمم، بانتظار النتائج المخبرية، لتحديد المصدر المشترك المسبب لحدوث هذه الحالات.

مستشفى الخمس: الأوضاع الصحية لجميع الحالات مستقرة
وفي سياق متصل، قام وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبدالوكيل رفقة وفد من وزارة الصحة بزيارة إلى مستشفى الخمس التعليمي ومستشفى سوق الخميس العام، للوقوف على الإجراءات العلاجية للمواطنين الذين تعرضوا لحادث التسمم الغذائي.

وأكد مدير مستشفى الخمس أن الأوضاع الصحية لجميع الحالات مستقرة وأحوالهم الصحية جيدة بوجه عام، وجميعها تحت الرقابة الطبية، مشيدًا بمستوى الخدمات الصحية التي بذلتها مختلف الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإسعافية، من خلال المحافظة على الوضع الصحي والسيطرة على عدم زيادة حالات التسمم الغذائي.

جانب من زيارة وفد من وزارة الصحة إلى مستشفى الخمس التعليمي، الأحد 3 سبتمبر 2023 (وزارة الصحة)
جانب من زيارة وفد من وزارة الصحة إلى مستشفى الخمس التعليمي، الأحد 3 سبتمبر 2023 (وزارة الصحة)
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