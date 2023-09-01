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ارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائي في الخمس إلى 85 حالة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 سبتمبر 2023, 07:05 مساء
ارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائي في الخمس إلى 85 حالة
رئيس قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الخمس التعليمي يعلن آخر المستجدات بخصوص حالات التسمم الغذائي. (فيديو)
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ارتفعت أعداد المصابين بالتسمم الغذائي في الخمس إلى 85 حالة، تتراوح ما بين متوسطة وبسيطة، بحسب ما أعلنه رئيس قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الخمس التعليمي في مقطع فيديو، نشره مكتب الإعلام المستشفى عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وقد تسبب تناول وجبة غذاء في إحدى صالات الأفراح بمدينة الخمس، مساء أمس الخميس، في إصابة العشرات بالتسمم الغذائي، وجرى إسعافهم إلى عدة مستشفيات.

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ونوه رئيس قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الخمس التعليمي، في بيان حول آخر المستجدات بخصوص حالات التسمم الغذائي التي وصلت القسم منذ مساء أمس الخميس، بأنه «ما زالت الحالات مستمرة في القدوم إلى المستشفى حتى الساعة» من مساء اليوم الجمعة.

تحويل عدة حالات إلى طرابلس لتلقي العلاج
أشار المصدر إلى تحويل عدة حالات إلى مركز طرابلس الطبي ومستشفى شارع الزاوية في العاصمة، لتلقي العلاج اللازم، مشيدا بتعاون كل من وزارة الصحة وجهاز الإسعاف والطوارئ، لتسهيل نقل المصابين من أجل تلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وأكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن مفتشيه، برئاسة الدكتور رمضان السويسي، توجهوا إلى عين المكان، لسحب عينات من وجبة العشاء ومقبلاتها، وإجراء مسح تام للمطبخ الخاص في الصالة وآخر للعاملين، وجرت إحالة العينات المسحوبة إلى المختبرات الخاصة بالمركز، لإجراء التحاليل اللازمة عليها.

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