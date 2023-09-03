شاهد في «تغطية خاصة»: تحقيقات إدارية وجنائية.. فهل تنجو حكومة الدبيبة؟

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة «الوسط» (Wtv)، مساء اليوم الأحد، تغطيتها الخاصة للتطورات المتصلة بلقاء وزيرة الخارجية الموقوفة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، في ظل مواقف محلية ودولية لا تزال تشكل ضغطًا على حكومة الدبيبة، وفي ظل تحقيق إداري لا تزال نتائجه غير معروفة، وتحقيقات يجريها مكتب النائب العام، بحسب إعلانه أمس السبت.

وعلى مدار الأيام الماضية ناقشت قناة «الوسط»، عبر عدة تغطيات خاصة، جوانب تلك التطورات مع محللين ومهتمين بالشأن العام، للوقوف على المدى الذي تصل إليه تداعيات هذا اللقاء، وتأثيره على بقاء حكومة الدبيبة من عدمه، ومستقبل تشكيل حكومة جديدة، بحسب تصريحات متواترة لأطراف معنية بالأزمة السياسية.

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وبعد انتهاء الموعد الذي حدده الدبيبة للجنة التحقيق في واقعة لقاء المنقوش وكوهين، دون إعلان نتائج أعمالها، أعلن مكتب النائب العام في بيان، أمس السبت، تشكيل لجنة تقصي واستجواب من جرت دعوتهم إلى اللقاء.

ويشارك في التغطية التي بدأت الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا، كل من: عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، والمحلل السياسي فيصل بورايقة، وعميد كلية القانون بجامعة سرت د.خليفة أحواس.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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