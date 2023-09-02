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شاهد في «تغطية خاصة».. نحو طريق السكة عبر واشنطن وتل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 09:54 مساء
شاهد في «تغطية خاصة».. نحو طريق السكة عبر واشنطن وتل أبيب
حلقة «تغطية خاصة» على قناة «الوسط»، 2 سبتمبر 2023. (قناة الوسط)
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تواصل قناة الوسط (Wtv)، اليوم السبت، تغطيتها الخاصة للتطورات السياسية الجارية منذ الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في روما، برعاية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وفي أحدث التطورات، أعلن مكتب النائب العام في بيان، السبت، تشكيل لجنة تقصي بشأن لقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي، مشيرًا إلى استجواب من جرت دعوتهم إلى اللقاء. وتتقصى اللجنة «مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات؛ وتحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء؛ بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة».

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ما مصير نتائج لجنة تحقيق الدبيبة في اجتماع «المنقوش- كوهين»؟
وانتهى الموعد الذي حدده رئيس «حكومة الوحدة الوطنية» عبدالحميد الدبيبة للجنة التحقيق في واقعة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل» إيلي كوهين، دون أن تعلن اللجنة بعد نتائج أعمالها.

وأصدر الدبيبة، مساء الأحد الماضي، القرار رقم «368» لسنة 2023 والقاضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيًا وإحالتها إلى التحقيق، فضلًا عن تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء.

بعد انتهاء أجلها.. ما مصير نتائج لجنة تحقيق الدبيبة في اجتماع «المنقوش- كوهين»؟
النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في لقاء المنقوش وكوهين واستجواب من جرت دعوتهم للاجتماع
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وحدد القرار مهمة اللجنة في التحقيق إداريًا مع وزيرة الخارجية، على أن تحيل اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام، غير أن هذا الأجل انتهى ولم تعلن بعد اللجنة نتائج أعمالها.

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