النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في لقاء المنقوش وكوهين واستجواب من جرت دعوتهم للاجتماع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام اليوم السبت، تشكيل لجنة تقصي فيما يخص لقاء وزيرة الخارجية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مشيرا إلى استجواب من جرت دعوتهم إلى اللقاء.

وأوضح المكتب أن النائب العام أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق أسندت إليها «مهمة تقصي مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات؛ وتحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء؛ بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة».

اللافي لم يحل مكان المنقوش

قبل ذلك، نفت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اليوم السبت تكليف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية.

وقالت منصة «حكومتنا» إن المنشور المتداول بهذا الخصوص غير صحيح؛ وذلك بعد أيام من إيقاف المنقوش إثر كشف لقاء لها مع وزير الخارجية الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما.

- الدبيبة: ما حدث في روما أمر جلل يستلزم ردًا قاسيًا ليكون درسًا تجاه مقدسات الأمة (فيديو)

- الطرابلسي: الحديث عن إسقاط الحكومة بسبب وزيرة الخارجية «أمر غير مقبول»

- دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق «تطبيع»

والأحد الماضي، قرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق.

وخرجت تظاهرات في عدد من المدن ضد اللقاء، وشهد بعضها اعتقالات في غرب البلاد. وشهدت طرابلس ومصراتة وعدة مناطق أخرى، منذ الأحد الماضي، احتجاجات منددة بالاجتماع، ورافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.