  • Alwasat News
Atwasat

النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في لقاء المنقوش وكوهين واستجواب من جرت دعوتهم للاجتماع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 07:46 مساء
النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في لقاء المنقوش وكوهين واستجواب من جرت دعوتهم للاجتماع
شعار مكتب النائب العام. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مكتب النائب العام اليوم السبت، تشكيل لجنة تقصي فيما يخص لقاء وزيرة الخارجية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مشيرا إلى استجواب من جرت دعوتهم إلى اللقاء.

وأوضح المكتب أن النائب العام أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق أسندت إليها «مهمة تقصي مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات؛ وتحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء؛ بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة».

اللافي لم يحل مكان المنقوش
قبل ذلك، نفت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اليوم السبت تكليف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية.

وقالت منصة «حكومتنا» إن المنشور المتداول بهذا الخصوص غير صحيح؛ وذلك بعد أيام من إيقاف المنقوش إثر كشف لقاء لها مع وزير الخارجية الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما.

- الدبيبة: ما حدث في روما أمر جلل يستلزم ردًا قاسيًا ليكون درسًا تجاه مقدسات الأمة (فيديو)
- الطرابلسي: الحديث عن إسقاط الحكومة بسبب وزيرة الخارجية «أمر غير مقبول»
- دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق «تطبيع»

والأحد الماضي، قرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق.

وخرجت تظاهرات في عدد من المدن ضد اللقاء، وشهد بعضها اعتقالات في غرب البلاد. وشهدت طرابلس ومصراتة وعدة مناطق أخرى، منذ الأحد الماضي، احتجاجات منددة بالاجتماع، ورافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة جديدة تتولى توزيع جوائز «غولدن غلوب» يناير القادم

منظمة جديدة تتولى توزيع جوائز «غولدن غلوب» يناير القادم
اتهام المصممة «نانسي غونزاليس» بالتآمر لاستيراد ونقل حيوانات برية

اتهام المصممة «نانسي غونزاليس» بالتآمر لاستيراد ونقل حيوانات برية
التحدي يستعين بخبرات التونسي عامر قبل الموسم الجديد من الدوري الليبي

التحدي يستعين بخبرات التونسي عامر قبل الموسم الجديد من الدوري الليبي
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)

مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
المروج والأنوار والنهضة في صدارة تصفيات الصعود للقسم الممتاز

المروج والأنوار والنهضة في صدارة تصفيات الصعود للقسم الممتاز
غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض

غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض
ثلاثي ليبي في عالمية فروسية القدرة والتحمل بفرنسا

ثلاثي ليبي في عالمية فروسية القدرة والتحمل بفرنسا
«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا

«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا
الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»

الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»
الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف رائع

الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف ...
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين

طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين
إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(

إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(
كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع

كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع
شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس

شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس
الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات

الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات
«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية

«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية
العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي

العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي
جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟

جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إغلاق محل بيع لحوم في الزنتان بسبب مخالفات
إغلاق محل بيع لحوم في الزنتان بسبب مخالفات
«الكهرباء»: تجهيز محطة المستشفى التعليمي الخمس بخلايا جديدة
«الكهرباء»: تجهيز محطة المستشفى التعليمي الخمس بخلايا جديدة
السيطرة على حريق بمخزن للأحذية في طرابلس
السيطرة على حريق بمخزن للأحذية في طرابلس
جهاز مشروعات الإسكان: إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس
جهاز مشروعات الإسكان: إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس
النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في لقاء المنقوش وكوهين واستجواب من جرت دعوتهم للاجتماع
النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في لقاء المنقوش وكوهين واستجواب من...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
المزيد
إحالة 49 متهمًا إلى النيابة في طرابلس خلال يومين
إحالة 49 متهمًا إلى النيابة في طرابلس خلال يومين...
مجلس الأمن يبحث في نهاية سبتمبر تمديد مهمة مكافحة تهريب البشر قبالة سواحل ليبيا
مجلس الأمن يبحث في نهاية سبتمبر تمديد مهمة مكافحة تهريب ......
بعد انتهاء أجلها.. ما مصير نتائج لجنة تحقيق الدبيبة في اجتماع «المنقوش- كوهين»؟
بعد انتهاء أجلها.. ما مصير نتائج لجنة تحقيق الدبيبة في ......
النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في لقاء المنقوش وكوهين واستجواب من جرت دعوتهم للاجتماع
النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في لقاء المنقوش وكوهين ......
جهاز مشروعات الإسكان: إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس
جهاز مشروعات الإسكان: إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس...
المزيد