الطرابلسي: الحديث عن إسقاط الحكومة بسبب وزيرة الخارجية «أمر غير مقبول»

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الداخلية المكلف في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عماد الطرابلسي، إن المطالبة بإسقاط الحكومة بسبب لقاء وزير الخارجية نجلاء المنقوش وزير خارجية الإسرائيلي إيلي كوهين «أمر غير مقبول، ولن يستمر».

وأوضح الطرابلسي خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الخميس: «المظاهرات الأخيرة وقعت بسبب ما حدث في روما، وجرى إيقاف الوزيرة، وهناك لجنة تحقيق، وانتهى الموضوع»، حسبما نقلت منصة «حكومتنا» اليوم.

ولفت اإلى أن الوزارة ألقت القبض على عدد من الأشخاص «يحرضون على التظاهر عبر غرف موقع التواصل الاجتماعي واتس آب»، وستجري إحالتهم إلى النيابة العامة.

الطرابلسي: القبض على متهمين بحرق محطة بنزين

وأضاف أنه جرى تسجيل بعض الفيديوهات لأعمال شغب، إذ أشعل البعض النيران في محطة بنزين، «لكن جهاز الأمن الداخلي أوقف هذا الموضوع، وجرى القبض على عدد من المتهمين، بالإضافة إلى القبض على أشخاص ممن استعملوا قنابل يدوية».

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الحكومة تعوض المتضرين من «آثار التظاهرات»

وتابع الطرابلسي: «لا مشكلة في التظاهر، لكن تخريب السيارات مرفوض، فالحكومة الآن مجبرة أن تعوض أصحاب التلفيات في التظاهرات الأخيرة، وهؤلاء المتضررون (ملاك السيارات) لا علاقة لهم بروما أو فلسطين.. فلسطين تريد ليبيا قوية، وليست محروقة أو مدمرة».

وشدد على ضرورة توحيد الليبيين، وإجراء الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن الحكومة ساهمت في تحقيق عدد من الإنجازات، وشارك في ذلك أفراد الشرطة البالغون 12 ألف شرطي.