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دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق «تطبيع»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 12:38 صباحا
دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق «تطبيع»
صورة مجمعة تضم وزيرة الخارجية الموقوفة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، (أرشيفية: الإنترنت)
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ربط دبلوماسي أميركي عمل في ليبيا سابقًا بين الأزمة الأخيرة التي تفجرت إثر لقاء وزيرة الخارجية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين «وتودد القيادات الليبية إلى الولايات المتحدة»، مقترحًا على تل أبيب اتباع أساليب غير مباشرة «للاستفادة من ليبيا».

وقال الدبلوماسي إيثان كورين في مقال نشره بموقع «ذا ناشيونال نيوز»، الجمعة، إن بعض وسائل الإعلام ركزت على الضرر الذي قد تلحقه توابع اللقاء «باحتمالات التوصل إلى صفقة سعودية إسرائيلية»، مستدركًا:، «هذا ليس السؤال الأكثر فائدة... فمن المهم أن نتساءل كيف يعكس هذا الحادث الخلل السياسي العميق في ليبيا، وما الذي يمكن القيام به لتخفيف الضرر الذي أحدثه تفككها داخل البلاد وخارجها».

وكورين هو مؤلف كتاب «بنغازي.. تاريخ جديد من الفشل الذريع الذي دفع أميركا وعالمها إلى حافة الهاوية»، والذي كتبه مستندًا إلى عمله في بنغازي ضمن أطقم الدبلوماسية الأميركية، بين العامين 2004 و20006 خلال فترة التقارب بين إدارة جورج بوش الابن مع العقيد معمر القذافي.

«قادة ليبيا يتقربون لواشنطن هربًا من الانتخابات»
وقال الدبلوماسي السابق إن «هناك اعتقاد واسع النطاق بين الليبيين بأن قادتهم يتوددون إلى إسرائيل لكسب ود الولايات المتحدة، حتى لا تضغط الأخيرة من أجل إجراء انتخابات»، مشيرًا إلى الانقسام السياسي الكبير بوجود حكومتين في البلاد.

وأشار إلى أن معارضي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يرددون أن حكومته قررت الحصول على مكسب بعقد لقاء سياسي رفيع المستوى مع ليبيا، وأنها رأت ذلك «كأكثر قيمة من التوصل إلى اتفاق فعلي بين البلدين».

ويرى كورين أن «الأساس لعقد اتفاق إسرائيلي مع ليبيا لم يتم إعداده بعد، وستشوبه تساؤلات حول الشرعية السياسية في كل الأحوال». وتابع: «ويبدو أن غضب الليبيين غير موجه نحو ساستهم بقدر ما هو موجه نحو إسرائيل وسياساتها تجاه الفلسطينيين».

صفقات التطبيع ستكون مكلفة
وأكد الدبلوماسي الأميركي التأثير السلبي للقاء المنقوش مع كوهين على محاولات تل أبيب عقد اتفاقات للتطبيع مع عدد من الدول العربية. وقال: «إن هذا الحادث الأخير لا يساعد، لكنه ربما لن يردع أي اتفاقات مستقبلية ذات معنى. وحيثما يكون هناك شيء للتفاوض عليه، فإن أي صفقة ستأتي بتكلفة كبيرة لجميع الأطراف».

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ويرى كورين أن الوضع الليبي محزن، «فعلى الرغم من معاناة الليبيين المستمرة، يفضل العديد من أصحاب النفوذ في البلاد التسامح مع الوضع الراهن المعطل، بدلاً من الخضوع للانتخابات الوطنية».

ليبيا.. موارد وسياحة وموقع جغرافي
ويشير الدبلوماسي الأميركي السابق إلى نقطة أخرى كان يمكن لتل أبيب الاستفادة منها، إذ يقول: «على الرغم من المشاكل الرهيبة، تظل ليبيا غنية بالموارد النفطية وتتمتع ليبيا أيضًا بموارد متجددة لا حدود لها تقريبًا، وجغرافيا تحسد عليها لجنوب شرق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، وعدد قليل من السكان».

ولفت الكاتب إلى ما تتمتع به ليبيا من مقومات سياحية، مع مئات الكيلومترات من السواحل البكر وبعض الآثار الرومانية واليونانية المحفوظة بأفضل حالاتها، مضيفا: «لذلك فإذا كانت إسرائيل راغبة في تمهيد الطريق لعلاقة أطول أمدا مع ليبيا، فمن الأفضل لها أن تعيد إحياء بعض برامج المساعدة الفنية الرائدة في أفريقيا منذ السبعينيات ــ بالشراكة مع شركائها العرب الجدد».

وواصل: «ما يحتاجه الليبيون هو أصدقاء ينظرون إلى البلاد باعتبارها شيئا ثمينا محتملاً، وليس مشكلة دائمة، أو أداة لتسجيل نقاط سياسية محلية. إنها تحتاج إلى دول وشركات مستعدة لخوض مجازفات محسوبة للمساعدة في تخفيف الضرر الذي حدث، والذين يدركون أن تكرار نفس الأخطاء لن يؤدي إلا إلى خلق المزيد من المشاكل للمنطقة».

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