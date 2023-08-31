شاهد في «وسط الخبر»: لماذا يتهافت المسؤولون الليبيون على «إسرائيل»؟

القاهرة - بوابة الوسط

يستمر برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، مناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، نجلاء المنقوش، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما الأسبوع الماضي.

ومع زخم الغضب الذي أثاره اللقاء، تحدثت تقارير صحفية عن لقاءات أخرى أجراها ليبيون مع قادة إسرائيليين، من بينهم صدام نجل قائد قوات القيادة العامة خليفة حفتر، بالإضافة إلى سيف القذافي الذي يطمح في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وذكرت جريدة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الإثنين الماضي، أن لقاءات سرية انعقدت بين مسؤولين من ليبيا و«إسرائيل» على مدار العقد الماضي، بعضها جرى من خلال جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد»، والآخر عبر حكومات وأجهزة مخابرات أجنبية.

وناقش البرنامج يتهافت المسؤولون الليبيون على «إسرائيل» مع كل من: المحلل السياسي فيصل بوالرايقة، والأكاديمي والمحلل السياسي عبدالباسط المصراتي، والكاتب الصحفي سالم أبو خزام.

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