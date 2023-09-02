  • Alwasat News
Atwasat

بعد انتهاء أجلها.. ما مصير نتائج لجنة تحقيق الدبيبة في اجتماع «المنقوش- كوهين»؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 08:18 مساء
بعد انتهاء أجلها.. ما مصير نتائج لجنة تحقيق الدبيبة في اجتماع «المنقوش- كوهين»؟
المنقوش إلى جانب الدبيبة خلال اجتماع سابق لحكومة الوحدة الوطنية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

انتهى الموعد الذي حدده رئيس «حكومة الوحدة الوطنية» عبدالحميد الدبيبة للجنة التحقيق في واقعة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل» إيلي كوهين، دون أن تعلن اللجنة بعد نتائج أعمالها.

وأصدر الدبيبة، مساء الأحد الماضي، القرار رقم «368» لسنة 2023 والقاضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق، فضلا عن تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء.

وحدد القرار مهمة اللجنة في التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية على أن تحيل اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام، غير أن هذا الأجل انتهى ولم تعلن بعد اللجنة نتائج أعمالها.

الدبيبة: المنقوش أخلصت للوطن لكن أطرافا كثيرة استغلت ما حدث في روما لتصفية حسابات سياسية ضيقة
الدبيبة: ما حدث في روما أمر جلل يستلزم ردًا قاسيًا ليكون درسًا تجاه مقدسات الأمة (فيديو)
الدبيبة يوقف المنقوش عن العمل ويحيلها إلى التحقيق
وقفة احتجاجية في مصراتة ضد لقاء المنقوش وكوهين
«حماس» نقلا عن المنفي: من يتجاوز الخط الأحمر تجاه فلسطين لا يعبر عن سياسة ليبيا الرسمية
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة الدبيبة
جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟

علمًا بأن المنقوش قد غادرت ليبيا إلى تركيا ومنها إلى بريطانيا على ما أفادت مصادر أمنية «بوابة الوسط»، الأسبوع الماضي» بعيد الكشف عن لقائها الوزير الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما قبل أكثر من 10 أيام.

حكومة الدبيبة ترد أخيرًا على اجتماع المنقوش- كوهين
ومنذ الكشف عن لقاء المنقوش وكوهين تتواصل حالة الغضب الشعبي والتظاهرات في عدد من المدن الليبية الرافضة للتطبيع، والمطالبة بإقالة الوزيرة، والتحقيق في الواقعة، ومحاسبة كل المشاركين في التخطيط للاجتماع.

وبعد أن اكتفت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالصمت دون تعليق رسمي على اللقاء منذ الأحد الماضي، اعتبر رئيسها عبدالحميد الدبيبة، الخميس، أن «ما حدث في روما أمر جلل حتى وإن كان لقاءً جانبيًا، وقضية كبرى وإن وقعت بشكل عابر»، مؤكدًا على أن «ذلك يستلزم ردًا قاسيًا ليكون درسًا تجاه مقدسات الأمة».

وقال الدبيبة خلال اجتماع للحكومة: «مهما كانت الظروف والأسباب والطريقة وبغض النظر عن حسن النوايا أو سوئها، سنعرف جميعًا تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية»، ودافع عن المنقوش متهمًا خصومه ومعارضيه السياسيين بمحاولة استغلال ما حدث في روما لتصفية حسابات ضيقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة جديدة تتولى توزيع جوائز «غولدن غلوب» يناير القادم

منظمة جديدة تتولى توزيع جوائز «غولدن غلوب» يناير القادم
اتهام المصممة «نانسي غونزاليس» بالتآمر لاستيراد ونقل حيوانات برية

اتهام المصممة «نانسي غونزاليس» بالتآمر لاستيراد ونقل حيوانات برية
التحدي يستعين بخبرات التونسي عامر قبل الموسم الجديد من الدوري الليبي

التحدي يستعين بخبرات التونسي عامر قبل الموسم الجديد من الدوري الليبي
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)

مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
المروج والأنوار والنهضة في صدارة تصفيات الصعود للقسم الممتاز

المروج والأنوار والنهضة في صدارة تصفيات الصعود للقسم الممتاز
غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض

غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض
ثلاثي ليبي في عالمية فروسية القدرة والتحمل بفرنسا

ثلاثي ليبي في عالمية فروسية القدرة والتحمل بفرنسا
«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا

«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا
الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»

الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»
الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف رائع

الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف ...
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين

طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين
إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(

إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(
كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع

كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع
شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس

شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس
الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات

الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات
«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية

«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية
العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي

العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي
جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟

جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إغلاق محل بيع لحوم في الزنتان بسبب مخالفات
إغلاق محل بيع لحوم في الزنتان بسبب مخالفات
«الكهرباء»: تجهيز محطة المستشفى التعليمي الخمس بخلايا جديدة
«الكهرباء»: تجهيز محطة المستشفى التعليمي الخمس بخلايا جديدة
السيطرة على حريق بمخزن للأحذية في طرابلس
السيطرة على حريق بمخزن للأحذية في طرابلس
جهاز مشروعات الإسكان: إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس
جهاز مشروعات الإسكان: إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس
النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في لقاء المنقوش وكوهين واستجواب من جرت دعوتهم للاجتماع
النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في لقاء المنقوش وكوهين واستجواب من...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
المزيد
إحالة 49 متهمًا إلى النيابة في طرابلس خلال يومين
إحالة 49 متهمًا إلى النيابة في طرابلس خلال يومين...
مجلس الأمن يبحث في نهاية سبتمبر تمديد مهمة مكافحة تهريب البشر قبالة سواحل ليبيا
مجلس الأمن يبحث في نهاية سبتمبر تمديد مهمة مكافحة تهريب ......
بعد انتهاء أجلها.. ما مصير نتائج لجنة تحقيق الدبيبة في اجتماع «المنقوش- كوهين»؟
بعد انتهاء أجلها.. ما مصير نتائج لجنة تحقيق الدبيبة في ......
النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في لقاء المنقوش وكوهين واستجواب من جرت دعوتهم للاجتماع
النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في لقاء المنقوش وكوهين ......
جهاز مشروعات الإسكان: إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس
جهاز مشروعات الإسكان: إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس...
المزيد