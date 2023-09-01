وقفة احتجاجية في مصراتة ضد لقاء المنقوش وكوهين

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر عدد من المحتجين في مدينة مصراتة أمام قاعة الشعب، مساء اليوم الجمعة، احتجاجا على لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، نجلاء المنقوش، وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين.

وقال بيان صادر عن المحتجين إنه من الواجب القبض على مَن شارك ونسق في هذا اللقاء، ومَن جهز له، والقصاص منهم أمام أعين الجميع، ليكونوا عبرة لمن اعتبر»، حسبما نشرت صفحات على مواقع التواصل.

تعزيز السيادة من مبادئ الحراك في مصراتة

وجاء في بيان، تلاه المحتجون «من مبادئ الحراك: وحدة التراب الليبي وتعزيز السيادة الليبية».

التقت المنقوش كوهين في العاصمة الإيطالية الأسبوع الماضي، وهو اللقاء الذي أثار جدلا كبيرا، وسط أنباء عن رحيل المنقوش إلى إسطنبول، ومنها إلى لندن، تجنبا للرفض الشعبي الليبي.

مظاهرات في أكثر من مدينة

وخرجت تظاهرات في عدد من المدن ضد اللقاء، وشهد بعضها اعتقالات في غرب البلاد، بينما دعت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب منتسبي الوزارة جميعهم من الأجهزة الأمنية في المنطقة الغربية إلى حماية المتظاهرين، وتوفير المناخ الملائم لممارسة حقهم في حرية التعبير عن الرأي.

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وشهدت طرابلس وعدة مناطق منذ الأحد الماضي احتجاجات منددة ورافضة للتطبيع مع دولة الاحتلال، بعد كشف الاجتماع. بينما دعا حراك «بالتريس» الشبابي، الثلاثاء، الجهات الأمنية في طرابلس إلى إطلاق 12 شابا جرى اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي شهدتها بعض المناطق في المدينة خلال الأيام الثلاثة الماضية.