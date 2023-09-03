  • Alwasat News
Atwasat

مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: التحقيق مع المنقوش يجري عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي خصوصًا «واتساب»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 04:50 مساء
مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: التحقيق مع المنقوش يجري عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي خصوصًا «واتساب»
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الموقوفة عن العمل نجلاء المنقوش. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشف مصدر حكومي تحدث إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، طريقة التحقيق مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الموقوفة عن العمل نجلاء المنقوش، موضحًا أن «التحقيق يجري عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي وخصوصًا واتساب».

يأتي التصريح بعد يوم من انتهاء الموعد الذي حدده رئيس «حكومة الوحدة الوطنية» عبدالحميد الدبيبة للجنة التحقيق في واقعة لقاء المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل» إيلي كوهين، دون أن تعلن اللجنة بعد نتائج أعمالها.

- بعد انتهاء أجلها.. ما مصير نتائج لجنة تحقيق الدبيبة في اجتماع «المنقوش- كوهين»؟
- الدبيبة: المنقوش أخلصت للوطن لكن أطرافا كثيرة استغلت ما حدث في روما لتصفية حسابات سياسية ضيقة
- الدبيبة يوقف المنقوش عن العمل ويحيلها إلى التحقيق

وأصدر الدبيبة، مساء الأحد الماضي، القرار رقم «368» لسنة 2023 والقاضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيًا وإحالتها إلى التحقيق، فضلًا عن تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء.

وحدد القرار مهمة اللجنة في التحقيق إداريًا مع وزيرة الخارجية على أن تحيل اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام، غير أن هذا الأجل انتهى ولم تعلن بعد اللجنة نتائج أعمالها.

وغادرت المنقوش ليبيا إلى تركيا ومنها إلى بريطانيا على ما أفادت مصادر أمنية «بوابة الوسط»، الأسبوع الماضي بُعيد الكشف عن لقائها الوزير الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما قبل أكثر من 10 أيام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تشق طريقها في بطولة أفريقيا للطائرة أمام غانا.. الإثنين

ليبيا تشق طريقها في بطولة أفريقيا للطائرة أمام غانا.. الإثنين
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً

محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
تحديث جديد يسمح لـ«إكس» بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين

تحديث جديد يسمح لـ«إكس» بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين
«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي (الجزء الثاني)
كاريكاتير حليم - سبتمبر!

كاريكاتير حليم - سبتمبر!
اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو

اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو
المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة
إنريكي: «ميركاتو» باريس سان جيرمان استثنائي

إنريكي: «ميركاتو» باريس سان جيرمان استثنائي
البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان ونرفض الإملاءات

البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان ونرفض الإملاءات
جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم رونالدو

جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم ...
وفاة المغني جيمي بافيت صاحب أغنية «مارغاريتافيل» عن 76 عاما

وفاة المغني جيمي بافيت صاحب أغنية «مارغاريتافيل» عن 76 عاما
اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. (صور)

اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. (صور)
حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية

حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية
الكوني يتلقى مطالب أمازيغ أوجلة

الكوني يتلقى مطالب أمازيغ أوجلة
الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. وسنقطع أسباب الفتن

الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. وسنقطع أسباب الفتن
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)

مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
ما علاقة لقاء المنقوش - كوهين؟.. مجلة فرنسية تكشف أسباب رفض ليبيا اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي

ما علاقة لقاء المنقوش - كوهين؟.. مجلة فرنسية تكشف أسباب رفض ليبيا اعتماد سفير ...
دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق «تطبيع»

دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تراجع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و204 آلاف برميل
تراجع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و204 آلاف برميل
29.9 مليار دولار دخلًا لشركات البترول الأفريقية.. ومؤسسة النفط في المرتبة الثانية
29.9 مليار دولار دخلًا لشركات البترول الأفريقية.. ومؤسسة النفط في...
رئيس وزراء إيطالي سابق يتهم فرنسا بالوقوف وراء كارثة «أوستيكا»: المستهدف كان طائرة عسكرية ليبية
رئيس وزراء إيطالي سابق يتهم فرنسا بالوقوف وراء كارثة «أوستيكا»: ...
أول تعليق لنتانياهو على واقعة اجتماع «المنقوش - كوهين» وتداعياتها
أول تعليق لنتانياهو على واقعة اجتماع «المنقوش - كوهين» وتداعياتها
المنفي يؤكد ضرورة إكمال المشروعات المخططة في فزان
المنفي يؤكد ضرورة إكمال المشروعات المخططة في فزان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن...
المزيد
إيقاف الإمداد المائي عن مناطق المسار الشرقي للنهر الصناعي من مصراتة حتى القره بوللي
إيقاف الإمداد المائي عن مناطق المسار الشرقي للنهر الصناعي من......
مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: التحقيق مع المنقوش يجري عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي خصوصًا «واتساب»
مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: التحقيق مع المنقوش يجري عن طريق ......
الزادمة يطالب بزيادة مخصصات مناطق الجنوب من الميزانية العامة
الزادمة يطالب بزيادة مخصصات مناطق الجنوب من الميزانية العامة...
المنفي يؤكد ضرورة إكمال المشروعات المخططة في فزان
المنفي يؤكد ضرورة إكمال المشروعات المخططة في فزان...
أول تعليق لنتانياهو على واقعة اجتماع «المنقوش - كوهين» وتداعياتها
أول تعليق لنتانياهو على واقعة اجتماع «المنقوش - كوهين» ......
المزيد