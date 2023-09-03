مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: التحقيق مع المنقوش يجري عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي خصوصًا «واتساب»

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مصدر حكومي تحدث إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، طريقة التحقيق مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الموقوفة عن العمل نجلاء المنقوش، موضحًا أن «التحقيق يجري عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي وخصوصًا واتساب».

يأتي التصريح بعد يوم من انتهاء الموعد الذي حدده رئيس «حكومة الوحدة الوطنية» عبدالحميد الدبيبة للجنة التحقيق في واقعة لقاء المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل» إيلي كوهين، دون أن تعلن اللجنة بعد نتائج أعمالها.

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وأصدر الدبيبة، مساء الأحد الماضي، القرار رقم «368» لسنة 2023 والقاضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيًا وإحالتها إلى التحقيق، فضلًا عن تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء.

وحدد القرار مهمة اللجنة في التحقيق إداريًا مع وزيرة الخارجية على أن تحيل اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام، غير أن هذا الأجل انتهى ولم تعلن بعد اللجنة نتائج أعمالها.

وغادرت المنقوش ليبيا إلى تركيا ومنها إلى بريطانيا على ما أفادت مصادر أمنية «بوابة الوسط»، الأسبوع الماضي بُعيد الكشف عن لقائها الوزير الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما قبل أكثر من 10 أيام.