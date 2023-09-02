  • Alwasat News
Atwasat

حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 04:12 مساء
حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية
وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

نفت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اليوم السبت تكليف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية.

وقالت منصة «حكومتنا» إن المنشور المتداول بهذا الخصوص غير صحيح؛ وذلك بعد أيام من إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إثر كشف لقاء لها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

والأحد الماضي، قرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيها وإحالتها إلى التحقيق.

تكليف فتح الله الزني بتسيير وزارة الخارجية
ونصت المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء

وبمقتضى المادة الثالثة  من القرار جرى تكليف وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي موقتا.

- وليد اللافي معلقا على اجتماع روما: تضليل وتزوير وتدليس تخلل الجدل حول اللقاء
- جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟
- «حماس» نقلا عن المنفي: من يتجاوز الخط الأحمر تجاه فلسطين لا يعبر عن سياسة ليبيا الرسمية

لقاء يشعل الاحتجاجات
والتقت المنقوش كوهين في العاصمة الإيطالية قبل نحو أسبوعين، وهو اللقاء الذي أثار جدلا كبيرا، وسط أنباء عن رحيل المنقوش إلى إسطنبول، ومنها إلى لندن، تجنبا للرفض الشعبي الليبي.

وخرجت تظاهرات في عدد من المدن ضد اللقاء، وشهد بعضها اعتقالات في غرب البلاد. وشهدت طرابلس ومصراتة وعدة مناطق أخرى منذ الأحد الماضي احتجاجات منددة ورافضة للتطبيع مع الاحتلال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التحدي يستعين بخبرات التونسي عامر قبل الموسم الجديد من الدوري الليبي

التحدي يستعين بخبرات التونسي عامر قبل الموسم الجديد من الدوري الليبي
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)

مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
المروج والأنوار والنهضة في صدارة تصفيات الصعود للقسم الممتاز

المروج والأنوار والنهضة في صدارة تصفيات الصعود للقسم الممتاز
غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض

غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض
ثلاثي ليبي في عالمية فروسية القدرة والتحمل بفرنسا

ثلاثي ليبي في عالمية فروسية القدرة والتحمل بفرنسا
«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا

«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا
الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»

الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»
الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف رائع

الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف ...
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين

طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين
إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(

إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(
كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع

كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع
شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس

شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس
الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات

الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات
«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية

«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية
العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي

العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي
جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟

جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟
اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة

اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة
كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي

كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة لـ«باتيلي»: من الضروري تشكيل حكومة ليبية موحدة مهمتها إجراء الانتخابات
عقيلة لـ«باتيلي»: من الضروري تشكيل حكومة ليبية موحدة مهمتها إجراء...
الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. وسنقطع أسباب الفتن
الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. ...
الكوني يتلقى مطالب أمازيغ أوجلة
الكوني يتلقى مطالب أمازيغ أوجلة
المرصد «الأورومتوسطي» يطالب المقرر الأممي المعني بالمهاجرين بزيارة ليبيا
المرصد «الأورومتوسطي» يطالب المقرر الأممي المعني بالمهاجرين ...
صيانة خطوط كهرباء في سرت.. وتشغيل مخارج جديدة من محطة بزليتن
صيانة خطوط كهرباء في سرت.. وتشغيل مخارج جديدة من محطة بزليتن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
المزيد
مركز «صوفان» للدراسات الأمنية: انعدام الاستقرار في ليبيا يهدد الوضع في الإقليم
مركز «صوفان» للدراسات الأمنية: انعدام الاستقرار في ليبيا ......
حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية
حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة ......
منظمات إغاثة تتهم إيطاليا وخفر السواحل الليبي بعرقلة أنشطة الإنقاذ
منظمات إغاثة تتهم إيطاليا وخفر السواحل الليبي بعرقلة أنشطة ......
صيانة خطوط كهرباء في سرت.. وتشغيل مخارج جديدة من محطة بزليتن
صيانة خطوط كهرباء في سرت.. وتشغيل مخارج جديدة من محطة بزليتن...
المرصد «الأورومتوسطي» يطالب المقرر الأممي المعني بالمهاجرين بزيارة ليبيا
المرصد «الأورومتوسطي» يطالب المقرر الأممي المعني بالمهاجرين ......
المزيد