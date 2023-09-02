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هنية: المحاولة الإسرائيلية الأخيرة لاختراق الموقف الليبي المشرف «باءت بالفشل»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 08:09 صباحا
هنية: المحاولة الإسرائيلية الأخيرة لاختراق الموقف الليبي المشرف «باءت بالفشل»
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس». (الإنترنت)
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أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، عن «تقدير الشعب الفلسطيني موقف ليبيا الرافض بكل مكوناته ومستوياته التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي». وأشاد بموقف المجلس الأعلى للدولة ومؤسسات الدولة الليبية الرسمية، مشيرا إلى أن «المحاولة الإسرائيلية الأخيرة لاختراق هذا الموقف الليبي المشرف باءت بالفشل».

وتلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة اتصالا من هنية، الجمعة، بحثا خلاله آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفق بيان صادر عن المجلس.

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من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة صلابة المواقف الليبية وثباتها تجاه القضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية بالنسبة لليبيا هي القضية المركزية، فلا تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني بأي حال.

الخميس، تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس». وقال خلال المكالمة إن السياسة الخارجية الليبية تجاه القضية الفلسطينية ثابتة، وإن من يتجاوزها لا يعبر عن سياسة ليبيا الرسمية. 

وذكر بيان لـ«حماس»، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الاتصال بحث آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. ونقل البيان عن المنفي تأكيده «موقف ليبيا الثابت من القضية الفلسطينية، ورفض التطبيع مع إسرائيل، والوقوف بجانب حقوق الشعب الفلسطيني، قائلا: «ليبيا لن تتجاوز الخطوط الحمراء في علاقتها بفلسطين، وفي نظرتها للاحتلال الإسرائيلي».

غزاويون يشكرون الليبيين
شهدت غزة وقفة شعبية، دعما وشكرا للشعب الليبي الذي خرج رفضا للتطبيع ومساندة للشعب الفلسطيني، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات التي أعقبت إعلان لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، نجلاء المنقوش، وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما الأسبوع الماضي.

من جهته، ثمن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر «الموقف الليبي البطولي والمشرّف بشأن رفض ونبذ التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وصموده القوي في وجه كل المحاولات الأمريكية والغربية الرامية إلى حرف ليبيا الشقيقة عن ثوابت وإجماع الأمة، وجرّها إلى مستنقع التطبيع الخياني مع الاحتلال».

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