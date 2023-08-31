وقفة في غزة لشكر الشعب الليبي.. و«حماس» تذكر بدوره في حرب فلسطين (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

شهد قطاع غزة، اليوم الخميس، وقفة شعبية «دعما وشكرا للشعب الليبي الذي خرج رفضا للتطبيع ومساندة للشعب الفلسطيني»، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات التي أعقبت تسريب لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي.

ونظمت الوقفة فصائل العمل الوطني والإسلامي في القطاع، حيث احتشد ممثلون عن فصائل المقاومة والوجهاء والمخاتير وشخصيات اعتبارية ووطنية بساحة الجندي المجهول وسط غزة، ورددوا هتافات منددة باللقاء، وفق وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

«حماس» تذكر بالمشاركة الليبية في حرب فلسطين

ووجه رئيس الدائرة السياسية بحركة حماس باسم نعيم في كلمة، حديثه إلى المنقوش قائلا: «ألا تعلم الوزيرة الليبية المقالة أن أبناء عمر المختار تحركوا من كل القرى والمدن الليبية وقطعوا آلاف الأميال ليصلوا إلى فلسطين إبان النكبة ليقاتلوا على كل الجبهات في العام 1948؟».

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وأضاف: «هل نسيت الوزيرة المقالة أن 108 ليبيين أبرياء قتلتهم إسرائيل حين أسقطت طائرتهم في الأجواء المصرية العام 1973؟ هل يعقل أن تلتقي الوزيرة المقالة التي تمثل ثورة شعب من أجل الحرية والكرامة مع عصابة من القتلة والفاشيين والعنصريين؟».

وذكر نعيم أن حكومة بنيامين نتنياهو هي أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا وعنصرية منذ نشأة الكيان الصهيوني، متابعا: «هل يعقل أن يمد البعض للكيان حبل النجاة وهو يعيش أسوأ أيامه وهو يسقط من الداخل ومفكك ومعزول ومأزوم؟».

«اللقاء التطبيعي» ضربة للأمن القومي العربي

واعتبر القيادي في «حماء» أن اللقاء «التطبيعي» يُشكل «ضربة قاسمة للأمن القومي العربي المشترك ونسخة جديدة لما يسمى التطبيع تحت اسم الاتفاقيات الإبراهيمية التي ليس لها هدف سوى شرعنة الكيان ودمجه بالمنطقة، دون المرور بالفلسطينيين وحقوقهم المشروعة».

لكن ما «يخفف من الألم والصدمة» بعد سماع الأخبار حول اللقاء هو «المشاهد العفوية والقوية لكل أبناء الشعب ليبي المجاهد، وهم يخرجون بالشوارع من أجل التعبير عن غضبهم ورفضهم لهذه الخطوة المشينة» وفق نعيم الذي أشار إلى أن اللقاء «أساء لتاريخ الشعب الليبي ومواقفه المشرفة مع قضيتنا».

وسجل «اعتزاز الشعب الفلسطيني لردة الفعل الليبية المشرفة الشعبية والرسمية ضد هذا اللقاء، والتي تعبر عن أصالة الشعب الليبي العريق المسلم وضميره الحي، بما يثبت لنا مرة أخرى أن الرهان على الشعوب في معركة صد الكيان وعزله على طريق تفكيكه واقتلاعه من أرضنا هو رهان في مكانه الصحيح».

الشعب الليبي سيضع حدا لمحاولات التطبيع

وتوقع نعيم أن «يضع الشعب الليبي المجاهد وقواه الحية بعد الحادثة حدا نهائيا لكل محاولات التطبيع سواء أشخاص أو مؤسسات أهلية ورسمية»، مؤكدا أن «التطبيع مع الاحتلال خطيئة لا تبررها أي حجة، ويشكل خطر أكيدا ليس على قضيتنا فحسب؛ بل على المنطقة برمتها وحاضرها ومستقبلها».

ولفت إلى أن «كل تجارب التطبيع السابقة لم تجلب لأصحابها إلاّ مزيدا من التبعية للمستعمر، والتدهور والتخلف الاقتصادي»، مشددا على استمرار الشعب الفلسطيني في معركته «للدفاع عن المقدسات، وينتظر من الجميع في العالم العربي والإسلامي الدعم والنصرة والتأييد بكل الوسائل والأدوات المتاحة».

ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعادة تفعل مكاتب المقاطعة في المنظمتين، وتفعيل أنظمة لوائح بهذا الخصوص، والتي ما زالت تُجرّم كل من يطبع مع الاحتلال.

وقفة في غزة لدعم وشكر الشعب الليبي على رفضه التطبيع، 31 أغسطس 2023، (وكالة صفا الفلسطينية)

وقفة في غزة لدعم وشكر الشعب الليبي على رفضه التطبيع، 31 أغسطس 2023، (وكالة صفا الفلسطينية)

رئيس الدائرة السياسية بحركة حماس باسم نعيم خلال إلقائه كلمة في الوقفة، 31 أغسطس 2023، (صفا)

رئيس الدائرة السياسية بحركة حماس باسم نعيم خلال إلقائه كلمة في الوقفة، 31 أغسطس 2023، (صفا)