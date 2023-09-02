مركز الرقابة على الأغذية: رفض شحنة نكتار قادمة من مصر عبر منفذ امساعد البري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة نكتار تفاح ونكتار ليمون بالنعناع، قادمة من مصر، من خلال معبر امساعد البري.

وأوضح المركز في بيان الجمعة أن سبب الرفض هو أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية المعتمدة، ومنها انخفاض تقدير الحموضة بها، «نسبة PH »

ولفت إلى أن الشحنة تخص «العلامة التجارية مايوكا»، وكميتها 1100 صندوق، وأن «رقم التشغيلة 02، وتاريخها يخص شهر يونيو للعام الجاري».

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تسمم بسبب صوص مطعم

قبل ذلك، بأكد المركز وجود حالات تسمم نتيجة تناول صوصات بمطعم كربون داخل منطقة النوفليين في العاصمة طرابلس.

وأضاف: « فور تلقي بلاغ بوجود حالات التسمسم توجه مفتشوا وحدة الرقابة سوق الجمعة التابعة لفرع طرابلس، للمصحة التي تأوي الحالات المصابة، كما توجه الفريق للمطعم لأخذ عينات من الصوصات و كامل الوجبات السريعة لاحالتها لمختبرات المركز والتأكد من سبب التسمم».

وأشار المركز إلى تولى الحرس البلدي تشميع المكان و قفله بتعليمات من الرقابة على الأغذية و الأدوية، مع قيام وحدة الرقابة سوق الجمعة بإحالة ملف الجولة للنيابة العامة.