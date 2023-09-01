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الدبيبة يعد بإيفاد 83 طالبا من أوائل الشهادة الثانوية للدراسة بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 سبتمبر 2023, 07:46 مساء
الدبيبة يعد بإيفاد 83 طالبا من أوائل الشهادة الثانوية للدراسة بالخارج
االجتماع العادي السابع للعام الجاري لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس 31 أغسطس 2023. (حكومتنا)
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أكد وزير التربية والتعليم في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، موسى المقريف، إحالة 83 طالبا وطالبة من أوائل شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي إلى مجلس الوزراء، لدراسة إمكان إيفادهم للدراسة بالخارج، بينما وعد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإيفادهم.

وأضاف المقريف، في كلمته خلال اجتماع مجلس وزراء «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» العادي السابع للعام 2023، أمس الخميس، أن من بين هؤلاء الأوائل المرشحين للدراسة في الخارج «60 طالبا وطالبة من القسم العلمي، و13 طالبا وطالبا من القسم الأدبي، و10 طلاب من التعليم الديني».

انطلاق العام الدراسي الجديد الأحد
أكد المقريف أن العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 سينطلق في موعده المقرر، بعد غد الأحد الموافق الثالث من سبتمبر الجاري، مشيرا إلى توزيع الكتب المدرسية على جميع المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء البلاد، لتكون في متناول التلاميذ والطلاب في أول أيام الدراسة.

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وذكر المقريف أن عدد الطلاب الذين سيدرسون في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي مليونان و500 ألف طالبة وطالبة، يمثلون 40% من إجمالي عدد سكان ليبيا، لافتا إلى أن الوزارة بدأت الأربعاء في توزيع الموازنة التشغيلية المخصصة للمؤسسات التعليمية، استعدادا للعام الدراسي الجديد. كما نظمت منذ أسابيع مهرجانا للعودة المدرسية.

تمديد سن التقاعد للمعلمين
لفت المقريف: «لدينا معلمون مكلفون بجداول سيبلغون سن التقاعد مع انطلاق العام الدراسي الجديد»، آملا «تأخير إجراء تقاعدهم، وتمديد سن التقاعد لمئات المفتشين التربويين»، وذلك لسد النقص الحاصل في أعداد الكوادر التعليمية بالمدارس والمراقبات.

من جهته، أكد رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، أن مجلس الوزراء سيوفد الطلاب المحالين من وزارة التربية والتعليم للدراسة بالخارج، مشيدا بحرص الوزارة على انتظام العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، والتزامها بتوريد الكتب المدرسية في موعدها، وتهيئتها كل السبل أمام التلاميذ والطلاب، لتمكينهم من التحصيل الدراسي.

تعليمات الدبيبة للوزارات بشأن العام الدراسي الجديد
قال الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إنه تابع إعلان وزارة التربية والتعليم الموازنة التشغيلية للمؤسسات التعليمية في كامل ليبيا، داعيا المعلمين إلى «عدم الإلحاح على التلاميذ والطلاب في توفير الاحتياجات خلال أول أسبوعين دراسيين».

وأضاف أن على وزارة الداخلية وكل الجهات والمؤسسات التأهب للموسم الدراسي الجديد، الذي سيبدأ الأحد المقبل، مطالبا وزارة الاقتصاد والتجارة بضبط أسعار القرطاسية، تفاديا للاستغلال.

واعتبر الدبيبة أن كل ما يثار عن تأجيل الدراسة «الهدف منه بلبلة»، مشيدا بجميع أعضاء هيئة التدريس، ومتمنيا أن يكون العام الدراسي الجديد عام خير وبركة على التلاميذ والطلاب، لأنهم مستقبل ليبيا الواعد.

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