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تسليم صكوك ميزانيات المدارس لمراقبي «التعليم» في البلديات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 01:07 مساء
تسليم صكوك ميزانيات المدارس لمراقبي «التعليم» في البلديات
المقريف خلال مؤتمر في وزارة التربية والتعليم، 31 أغسطس 2023، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الخميس، توزيع صكوك الميزانية التشغيلية المخصصة للمؤسسات التعليمية على مراقبي التربية والتعليم بالبلديات.

جاء ذلك في فعالية بديوان الوزارة، بحضور الوزير موسى المقريف ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير ومستشار الوزير الدكتور عبدالسلام الصغير، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة الدكتور معمر خليل، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وأثنى المقريف في كلمة، على مديري المؤسسات التعليمية والمعلمين في أنحاء البلاد لدورهم في نجاح العام الدراسي الماضي، مضيفا بأنه للمرة الأولى منذ 20 عاما يبدأ للعام الدراسي في وقت مبكر قبل عديد الدول.

من جانبه، أكد الكبير أهمية صرف الميزانية الخاصة بالمؤسسات التعليمية في حل عديد المشاكل والعراقيل التي تواجه تلك المؤسسات لبداية مثالية للعام الدراسي حسب قوله.

بداية قوية للعام الدراسي
وأعرب مراقب التعليم ببلدية الأبرق فتحي فضل عطية عن تفاؤله ببداية قوية وموفقة للعام الدراسي بعد صرف الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية، وتوزيع الكتاب المدرسي والأفراد عن مرتبات معلمي العقود.

فيما قال مراقب التعليم ببلدية غدامس خالد يونس إن هذا العام مغاير عن السنوات السابقة من حيت توفير الاحتياجات أو من خلال تفعيل النشاط المدرسي الذي يجعل الطلاب أكثر ارتباطا بالمؤسسات التعليمية.

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