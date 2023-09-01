سجال في اجتماع حكومة الدبيبة حول ملف الإيفاد بـ«التعليم العالي» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» السابع ملف إيفاد الطلاب بوزارة التعليم العالي؛ حيث انتقد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مسؤولي «التعليم العالي» وانتشار «الاستهتار والفساد» داخلها، موجهًا حديثه إلى وكيل الوزارة صالح الغول الحاضر بالاجتماع.

وفي البداية، تحدث وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي عن أعمال لجنة مراجعة قوائم الربع الثاني للطلبة الموفدين بالخارج التي يرأسها، قائلًا إن اللجنة استدعت 3 شخصيات مسؤولين عن الإدارات المختصة بالإيفاد بالوزارة، وقد عملت طوال التحقيق بالتنسيق مع النيابة العامة؛ حيث تولت اللجنة الشق الإداري والنيابة الشق الجنائي، حسب مقطع فيديو من الاجتماع المنشور على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك» أمس الخميس.

مراجعة ملفات 3533 طالبًا موفدًا للخارج

وأضاف التومي أن وزارة التعليم العالي وافت اللجنة بقائمة الطلاب الموفدين وعددهم 3533 طالبًا، وقامت بمراجعة إجراءاتهم، وأوصت بإصدار قرار إيفاد 914 طالبًا.

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واستندت اللجنة إلى مجموعة من الضوابط الرئيسية للتقييم، وهي «أصحاب قرارات الإفادة غير السليمة، وأيضًا من أنهى مدة الإفادة ولم يحقق تقدمًا دراسيًا، وهناك من لديه إجراءات سليمة للإفادة لكن لم يلتحق بالدراسة».

من يتحمل المسؤولية؟

وتدخل الدبيبة في الحديث متسائلًا: «من مسؤول عن هذه الفوضى؟»، ليرد التومي بأنه «إدارات البعثات والشؤون الإدارية والمراجعة والمراقب المالي هم المسؤولون عن إحالة الأموال».

وأضاف التومي أن هناك طلابًا «يحصلون على منحة الإيفاد عبر حساب مصرفي ولم يذهبوا للدراسة»، مردفًا أنه من المفترض وجود لجان متابعة.

فساد حاد في التعليم العالي

وتعجب الدبيبة من وجود «الفساد بهذه الحدة في التعليم العالي»، موجهًا حديثه إلى وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي صالح الغول الذي رد: «لم أكن في موقع المسؤولية واتخاذ القرار.. ما طرحه التومي من تجاوزات لست طرفًا فيها ولست مسؤولًا عنها».

فعقب الدبيبة مطالبًا الغول بعدم «تشخيص القضية»، مكملًا: «هل أرسلت لكم يومًا لإيفاد أي شخص؟»، ليرد الغول «لا.. لا أعلم».

واختتم الدبيبة: «كل من تورط في هذا الفساد الواضح سنحيله إلى النائب العام.. لكن كيف تتركون هذا الأمر يمر في الوزارة.. عندكم مشكلة في المهنية.. هذا استهتار.. نحكي عن ألف طالب.. وين ماشيين».