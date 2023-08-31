أجديد يعد بتوفير احتياجات فروع هيئة مكافحة الفساد بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

وعد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أجديد معتوق أجديد بتوقيع احتياجات فروع الهيئة في المنطقة الغربية، وكذلك مناقشة مكاتب تابعة لتلك الفروع وتقديم الحلول اللازمة لها، بحسب ما نشرته الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلف من مجلس النواب مع مديري فروع الهيئة بالمنطقة الغربية الذي عقد صباح اليوم الخميس بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة سبها.

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وشهد الاجتماع استعراض خطة عمل فروع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الغربية لسنة 2023/2024، ومناقشة ملف إدارة المتابعة والاحتياجات الأساسية، وإنشاء المكاتب الجديدة التابعة للفروع.