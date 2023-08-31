حالة الطقس في ليبيا (الخميس 31 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تراجعا في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب تصحبها خلايا من السحب الرعدية على مناطق شمال غرب البلاد.

وأظهرت النشرة الجوية الصادر عن المركز أن الأمطار ستهطل بنسبة جيدة إلى غزيرة على بعض مناطق الدواخل والجبل الغربي، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وفق ما نشره المركز عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب اليوم مع سقوط أمطار على بعض المناطق، مع احتمالية أن تكون جيدة إلى غزيرة على بعض مناطق الدواخل والجبل الغربي مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، ونشاط لرياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة، وتسجل ارتفاعا بسيطا يوم السبت.

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الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة وغدا، ورياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، بينما تكون جنوبية شرقية اليوم على الخليج وسهل بنغازي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية على مناطق الخليج وسهل بنغازي، وتتراوح بين 30 و32 على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الجفرة- سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق خاصة على غات، مع احتمال سقوط رخات من المطر تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.