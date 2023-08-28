ضبط شخص بتهمة مضايقة جيرانه في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة البركة في مدينة بنغازي شخصا بتهمة مضايقة جيرانه في عقار بمنطقة السبالة.

وتلقى المركز شكاوى ثلاثة مواطنين في تلك الواقعة، إذ قال الأول إنه أصيب بجروح جراء اعتداء المتهم عليه بالضرب، كما أفاد الشاكي الثاني بتعرضه للمضايقات منه وقطع المياه عن منزله، وذكر الثالث أن المتهم أتلف إطارات سيارته والتهجم عليه ومضايقة المستأجرين دون أي سبب، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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وتوجه أعضاء التحريات إلى المكان، وجرى ضبط المتهم ونقله إلى المركز، حيث اتخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل موقوفا إلى النيابة العامة على ذمة ثلاثة محاضر.