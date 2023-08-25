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ضبط عصابة وافدين سرقوا آلاف كروت الدفع من «ليبيانا» و«المدار» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 أغسطس 2023, 03:50 مساء
ضبط عصابة وافدين سرقوا آلاف كروت الدفع من «ليبيانا» و«المدار» في بنغازي
تشكيل عصابي من مصريين تورط في سرقة كروت دفع مسبق من شركتي اتصالات، 25 أغسطس 2023، (أمن بنغازي)
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ضبطت التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي تشكيلًا عصابيًا من وافدين مصريين يمتهنون النصب والاحتيال، اخترقوا موقعي شركتي المدار وليبيانا وسحبوا الآلاف من كروت الدفع المسبق.

ووردت المعلومات إلى القسم بشأن نشاط المتهمين، واحتيالهم على مواطنين عبر الهواتف المحمولة وتحويل العملة؛ حيث صدر أمر بضبطهم، وبالفعل جرى إيقاف أحدهم، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

اعترفات أحد أفراد التشكيل
واعترف المتهم بأنه رفقة أربعة آخرين «اخترقوا موقع شركتي الاتصالات، وسحبوا كروت الدفع المسبق بكميات كبيرة ثم باعوها، وحولوا النقود إلى مصر، وعقب تقنين الإجراءات، أخذ الإذن من النيابة العامة التي أمرت بضبط الأشخاص الأربعة الآخرين المتورطين في عمليات النصب والاحتيال».

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وانطلقت عمليات البحث والتحري وأسفرت جهود التحريات عن إيقاف المتهمين، واعترفوا بتحويل مبالغ مالية ضخمة من الدولار والدينار والليرة السورية إلى مصر، بالإضافة إلى إقرارهم باختراق موقعي شركتي ليبيانا والمدار وسحب عدد كبير من كروت الدفع المُسبق وبيعها، كما اعترفوا بدخولهم إلى الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية وبعدها أُحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات.

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