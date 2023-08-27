صور: انتشال جثة مهاجر أفريقي من مياه تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الأحد، انتشال جثة لمهاجر غير نظامي، عُثر عليها بالقرب من شاطئ تاجوراء، شرق العاصمة طرابلس.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ، في بيان مقتضب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عملية الانتشال جرت بالتعاون مع خفر السواحل الليبي، موضحًا أن الضحية الغارق من أصول أفريقية، دون تحديد جنسيته على وجه التحديد.

ونوه الجهاز، في ختام بيانه المقتضب، بتسليم الجثمان إلى الجهات المختصة.

يتزايد تدفق عبور المهاجرين غير النظاميين عبر الشواطئ الليبية وسط مساعدات دولية محدودة، في ظل حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ العام 2011.

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الهجرة غير النظامية تشكل خطرا على الأمن القومي الليبي

ومنتصف يوليو الماضي، حذر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الشرقية، اللواء رافع البرغثي، من أن تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا لم تعد مقصورة على تعرض حياة المهاجرين المتسللين للخطر، منبها خلال حوار إلى «الوسط» إلى أن هذه الظاهرة أصبحت «خطرًا حقيقيًا يهدد الأمن القومي الليبي والسلام الاجتماعي، في ظل زيادة أعداد المهاجرين».

انتشال جثة لمهاجر غير نظامي من مياه تاجوراء 27 أغسطس2023 (صفحة جهاز الإسعاف والطواريء)

انتشال جثة لمهاجر غير نظامي من مياه تاجوراء 27 أغسطس2023 (صفحة جهاز الإسعاف والطواريء)

انتشال جثة لمهاجر غير نظامي من مياه تاجوراء 27 أغسطس2023 (صفحة جهاز الإسعاف والطواريء)