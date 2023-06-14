«فرونتكس»: 3 قوارب صيد كبيرة على متنها ألفا مهاجر غادرت ليبيا في 24 مايو

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية «فرونتكس»، مغادرة ثلاثة قوارب صيد كبيرة من شرق ليبيا في 24 مايو وعلى متنها 2000 مهاجر نحو أوروبا، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

وقالت «نوفا» اليوم الأربعاء، إن ذلك ورد في تقرير داخلي من قبل فريق العمل الإقليمي للاتحاد الأوروبي ومقره كاتانيا في صقلية، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية للمفوضية الأوروبية، بتاريخ 24 مايو، تلقت الوكالة الإيطالية نسخة منه.

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وأضافت «نوفا» أن التقرير جاء فيه أن «فرونتكس أفادت بأن ثلاث سفن صيد كبيرة تستعد للعبور البحري من منطقة طبرق وعلى متنها ما يقدر بنحو 2000 مهاجر»، مشيرة إلى غرق قارب صيد غادر طبرق قبالة سواحل اليونان اليوم، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 59 ضحية مؤكدة وعدد غير معروف حتى الآن من المفقودين، وربما المئات.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أنه في الوقت الحالي، لا يمكن تحديد ما إذا كانت سفينة الصيد التي انقلبت في منطقة البحث والإنقاذ باليونان واحدة من ثلاث سفن أبلغت عنها وكالة «فرونتكس» في 24 مايو أم لا.